Victor Valdés de volta ao activo: Manchester United é o destino

Está dissipada a dúvida: Victor Valdés assinou contrato até 2016 com o Manchester United e firmou assim o seu regresso à competição. O guarda-redes espanhol de 32 anos abraça agora a sua primeira aventura no estrangeiro, depois de toda uma carreira (de 2000/2001 a 2013/2014) a defender as cores do Barcelona.

O internacional espanhol saiu a custo zero do seu clube do coração, com a vontade de buscar novos horizontes, no fim da temporada passada. Esteve nas cogitações do Mónaco mas acabou por permanecer inactivo, até ontem, dia em que firmou ligação com os «Red Devils», clube onde irá encontrar os compatrioras De Gea, Juan Mata e Ander Herrera.

A chegada a Old Trafford de Valdés colocará em causa a até agora segura titularidade do jovem De Gea, líder incontestado da baliza do Manchester United. Internacional espanhol com 20 aparições pela selecção roja, Victor Valdés deixou patente a felicidade na hora da assinatura do contrato: «É uma grande honra. Quero agradecer a van Gaal e ao clube por permitirem a minha recuperação (...) já consigo ver que é um clube especial. »

Valdés frisou o facto de voltar a trabalhar com o treinador holandês van Gaal: «Trabalhei com van Gaal no Barcelona e é um sonho tornado realidade voltar a trabalhar com ele», relembrou o «keeper» catalão.

«Estou muito feliz. É um guarda-redes com muita experiência e o seu percurso fala por sim. Sempre disse que o Manchester United estava interessado nos grandes jogadores. Valdés mostrou ser um grande profissional apesar de toda a sua recuperação da lesão e junta-se agora ao plantel como segundo guarda-redes. É uma mais-valia para a equipa», declarou o técnico holandês na apresentação do jogador.