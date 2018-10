Armada vimaranense sem medo de investir contra a Luz

Bem lançado no campeonato, o Vitória de Guimarães irá hoje defrontar, em plena Luz o campeão Benfica, na 16ª jornada do campeonato. O actual terceiro classificado da Primeira Liga vem de uma vitória e tentará novo roubo de pontos a um dos grandes, depois de ter empatado com o FC Porto e de ter trucidado o Sporting. O Benfica, favorito, claro está, está avisado para a ameaça vimaranense e naquele que será um bom teste à ausência de Enzo no meio-campo da Luz.

Benfica avisado sobre façanhas vimaranenses contra os grandes

Na Luz todos sabem da valia do Vitória de Guimarães: a formação treinada por Rui Vitória já mostrou que sabe fazer a vida negra aos candidatos ao título e, volvidas quinze jornadas, ainda subsiste entre os grandes, posicionando-se, sem medo, na terceira colocação da Liga. O bom arranque de campeonato deu fôlego e confiança aos vimaranenses, que viram a sua auto-estima reforçada com um empate contra o Dragão (0-0) e uma retumbante vitória que subjugou o Leão no D. Afonso Henriques.

O Benfica, que continua a viagem da Liga na liderança destacada, terá a oportunidade de, vencendo, atirar para cima do perseguidor Porto a pressão das despesas da corrida, numa espécie de «Apanha-me se puderes» baseada no desgaste do candidato Dragão. Às 17 horas de hoje, os comandados de Jorge Jesus, que ainda não perderam em casa para a Liga, voltarão a contar com o regressado Eliseu, estando previstos também os retornos de Luisão e Salvio.

Com a terceira melhor defesa da Liga (dez golos sofridos, a par do rival Braga) o Vitória contará, no ataque, com armas de peso para quebrar a resistência caseira encarnada: Bernard e Hernâni, móveis e perigosos, e André André no coração do relvado, pensado o jogo vimaranense e distribuindo classe pelas quatro linhas. O lateral esquerdo Traoré, castigado, falhará a partida, assim como Alex, lesionado. Prevê-se a estreia de Chemmam no corredor canhoto.

Liga: Cinco anos desde a última vitória vimaranense na Luz

O Vitória de Guimarães já provou saber como furar o favoritismo vermelho, ou não estivessem ainda frescas as memórias da reviravolta do Jamor, na temporada 2012/2013. Mas para relembrarmos uma vitória dos Conquistadores sobre o Benfica para a Liga, teremos que recuar à época 2011/2012, a qual os vimaranenses bateram as águias por 1-0, cortesia de um golo de Toscano, na Luz.

Para recuarmos até à última vitória do Vitória SC na Luz, para a Liga, teremos que andar para trás no tempo cerca de cinco anos: no Estádio da Luz, à passagem da jornada 22, os vimaranenses visitaram o reduto vermelho e de lá saíram com os três pontos, novamente com um triunfo magro mas saboroso, concretizado por um golo de Roberto. Essa derrota caseira do Benfica marcou o período descendente da equipa, que viria a perder o comando da Liga para o Porto.

Elogios para o pensador André André

Rui Vitória, líder da equipa vimaranense, não escondeu o desejo atrevido de vencer na Luz: «Temos a noção da realidade, que vamos defrontar o Benfica, primeiro classificado com poucos pontos perdidos. Nós temos alguns jogadores experientes de fora. Mas é uma oportunidade, um jogo interessante que vem num bom momento. Espero que os meus jogadores se apresentem com o atrevimento normal, com a desinibição de quem quer ganhar», declarou na antevisão.

Por entre votos de ambição e realismo à mistura, o treinador do Vitória de Guimarães não se esqueceu de elogiar o talento do seu médio de construção, André André: «Para mim, ele é o médio que melhor pensa o jogo em Portugal», afirmou, taxativamente, o técnico português, que também abordou a saída de Enzo do Benfica: «É um jogador topo de gama e, por isso, foi para outro campeonato. Mas olha-se para o lado e vêm-se no Benfica outros internacionais que qualquer equipa gostaria de ter».

Abordando o poderio do Vitória e as suas façanhas contra os grandes, Jorge Jesus assim reagiu: «Ainda bem que o V. Guimarães ganhou esses pontos aos nossos rivais directos, é sinal de que é uma equipa que está com poder. Olhamos para os nossos adversários com respeito e humildade, sabendo que também têm valor», afirmou na antevisão do duelo desta tarde.

Onzes prováveis do Benfica x Vitória Guimarães