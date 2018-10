FC Porto mantém a perseguição ao líder Benfica

No momento da entrada para o campo, e já depois de saber do resultado entre o seu perseguidor mais próximo e o alvo da sua perseguição, o FC Porto tinha razões de sobra para querer entrar forte e a verdade é que os jogadores não tremeram com a responsabilidade, materializando o domínio que sempre quiserem impor em sua casa ainda dentro dos primeiros 10 minutos com o inevitável Jackson Martínez a confirmar o bom momento de forma que atravessa, concluindo uma boa jogada de envolvimento dos azuis-e-brancos.

O mote estava dado para uma exibição que, apesar de não vir a ser especialmente exuberante, nunca deixaria que o Belenenses tivesse argumentos para por em causa a vitória portista.

Os do Restelo não sofreriam mais golos até ao intervalo e entravam para a segunda parte com a esperança que um resultado separado pela margem mínima pode deixar a qualquer equipa com brio e abnegação, mas ainda os jogadores não tinham tido tempo de pôr em prática o que Lito Vidigal lhes tinha dito ao intervalo e voltava já a aparecer no palco do Dragâo um menino que atravessa a melhor fase da sua carreira e vai aproveitando esta aventura na cidade Invicta para se colocar no mapa do futebol europeu: Óliver Torres. O médio espanhol fez, de fora da área, o golo da tranquilidade que o FC Porto precisava para gerir de forma mais controlada uma segunda parte e um adversário que ainda não tinham morrido para o jogo, mas que morreram nesse momento.

Tempo para lançar os menos utilizados

Até final, Julen Lopetegui teve ainda tempo de lançar o médio ofensivo Juan Quintero e o dispendioso reforço Adrián López, dois jogadores que terão, neste mês de Janeiro, os minutos que procuram para mostrar a todos o seu real valor, mas seria o brasileiro Evandro (também saído do banco) a selar a vitória dos dragões num remate pleno de oportunidade e de técnica reclamando assim, também ele, o seu lugar neste plantel que procura dar aos adeptos portistas muitas alegrias.

Vitória do Porto nunca esteve em dúvida

Mais um jogo, mais uma vitória mas ainda 6 pontos de atraso perante um rival que também se exibiu a grande nível nesta jornada. A luta do campeonato continua ao rubro e promete mais emoção para os próximos capítulos. O triunfo portista não sofre contestação, graças à diferença abissal entre o poderio do Dragão e a formação do Belenenses, que nunca aparentou ser capaz de incomodar o domínio portista.