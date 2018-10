Pape Sow reforça o meio-campo do Rio Ave

Pedro Martins terá, a partir de hoje, nova opção para o seu meio-campo: Pape Sow, jogador senegalês de 29 anos, foi ontem anunciado como reforço oficial do clube vilacondense, tendo assinado um contrato com duração até ao final da presente época, contrato esse que poderá ser estendido por mais um ano.

Pape Sow, natural de Dakar, jogava no Chipre, no Atromitos, depois de uma aventura pela Turquia, onde representou Elazigspor. Esta será a terceira passagem do médio por Portugal: Sow representou a União de Leiria (2009/2010) e a Académica (entre 2010 e 2012) antes de rumar ao Panathinaikos, da Grécia.

Sow reforçará as opções de Pedro Martins no meio-campo do Rio Ave, liderado actualmente por Tarantini.