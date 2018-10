Custódio deixa Braga para rumar à Turquia

Chegou ontem ao fim a relação entre Custódio e o Sporting de Braga: o médio defensivo de 31 anos rescindiu amigavelmente o contrato que o ligava ao clube de Braga, para assim ficar livre para abraçar uma nova aventura em terras estrangeiras.

O médio internacional, que ganhou fama ao vestir a camisola do Sporting, já não era uma opção regular nas escolhas de Sérgio Conceição e a rescisão por mútuo acordo revelou-se a melhor decisão para ambas as partes - o jogador irá rumar à Turquia para reforçar o contingente do Akhisar, treinado por Roberto Carlos.

Esta será a segunda ida de Custódio para terras distantes. Na sua primeira saída de Portugal, Custódio emigrou para Moscovo, na Rússia, onde representou o Dinamo Moscovo, sem grande sucesso. Ao regressar a terras lusas, assinou pelo Vitória de Guimarães, realizando toda a época de 2009/2010 pelos vimaranenses antes de ingressar nos rivais minhotos.

«Foi fantástico vestir a camisola deste Clube! Foram cinco anos fantásticos em que fiz parte de um grande Clube e de uma grande família. O SC Braga é um Clube que cresceu bastante, é um “Grande” e sei que irá continuar a crescer. Eu só tenho a agradecer a toda a gente que trabalhou comigo. Quero deixar um obrigado ao Presidente, treinadores, jogadores, todo o staff, todos os colaboradores do clube, bem como a todos os adeptos, eles que me acarinharam de uma forma que ao início não esperava. Foi sensacional fazer parte deste Clube», declarou ontem o médio na hora da despedida, ao site oficial do SC Braga.