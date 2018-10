Jonathan Rodríguez: Conheça o novo reforço do Benfica

O Benfica contratou Jonathan Javier Rodríguez, internacional uruguaio. Inclusive já se despediu através das redes sociais: «encontro-me outra vez nesta situação de despedida, outra vez a pensar em partir, outra vez a pensar em deixar este país e este glorioso clube. A parte económica é-me favorável mas quanto ao lado sentimental fica uma meta por cumprir que é ganhar uma taça pelo clube». Segundo a imprensa uruguaia, o Benfica terá de desembolsar 7 milhões de dólares, cerca de 6 milhões de euros.

Mas a transferência por pouco não se deu, Juan Pedro Damiani, presidente do Peñarol, referiu em declarações à Radio Renascença, no programa Bola Branca, «não há uma resolução deste tema. Mas nestas condições a transferência não se faz. Porque é que o Peñarol não aceita o pagamento faseado e quer receber a pronto? Porque o futebol às vezes não cumpre. O Benfica sempre cumpriu, é um clube sério, mas as condições têm de servir e agradar a ambas as partes». Nascido a 6 de Julho de 1993 em Florida, Uruguai, Jonathan Javier Rodríguez Portillo estreou-se, em partida oficial, na equipa principal do Peñarol na temporada 2013/14, sendo que, desde aí, já soma um total de 47 jogos e 19 golos pelo histórico emblema uruguaio, isto sem esquecer quatro internacionalizações e um golo pela principal selecção celeste.

Curiosamente o seu primeiro golo pela principal equipa do Peñarol foi num jogo de carácter particular contra os encarnados a 24 de julho de 2013. O jogador, a época passada, foi conotado com o Sporting e S.C. Braga, inclusive com o clube minhoto a trasferência chegou a ser dada como certa mas acabou por não se concretizar, em virtude de lhe ter sido detectado um problema físico.

É um jogador muito veloz, apresenta uma boa capacidade de finalização, sabe como se deve movimentar no terreno de jogo, possui uma excelente capacidade de passe, seja curto ou longo, e é um futebolista forte fisicamente. Para além destas caraterísticas, Jonathan Rodríguez é um jogador agressivo, bem ao estilo sul-americano, é imperial no jogo aéreo, sabe manter a bola controlada nos pés e é um futebolista com uma grande capacidade de criatividade. Analisando a frio as características de Jonathan Rodríguez como futebolista, é justo sublinhar-se que se trata de um verdadeiro matador, ainda que não se trate de um ponta de lança de perfil mais fixo ou target man, mas, ao invés, de um atacante que sabe movimentar-se por todo o ataque, procurando explorar as debilidades que o sector recuado adversário acabar por desvendar.

Sublime a jogar na linha do fora-de-jogo, o internacional uruguaio de 21 anos destaca-se pela velocidade e técnica apurada, ainda que seja principalmente pelo faro de golo que mais merece realce, uma vez que aparece sempre no sítio certo para facturar, mostrando-se letal com os seus fortíssimos remates de pé direito, seja de curta ou longa distância.

Tratando-se de um jogador que está talhado para actuar no esquema de dois avançados que Jorge Jesus tanto gosta, Jonathan Rodríguez será, afinal, um futebolista que poderia assumir-se como um excelente reforço para o Benfica, principalmente numa fase em que Lima parece estar a entrar na fase descendente da sua carreira.