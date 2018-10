Force India apresenta novas cores e novo nariz para 2015

A Force India apresentou esta tarde, na Cidade do México, uma nova pintura para o seu monolugar de 2015. A apresentação foi feita, porém, num monolugar da época passada, em que apenas o nariz era peça nova e estará presente no VJM08, o carro da equipa de Vijay Mallya para 2015.

Nariz mais curto; tudo o resto é incógnita

À semelhança do caminho seguido pela Williams no seu FW37, o novo monolugar da equipa indiana apresenta um nariz bem mais curto (e esteticamente mais agradável) do que o seu predecessor, fruto das novas regulamentações da F1. A alteração deste ponto essencial do monolugar acabou por atrasar os trabalhos da Force India, que já informou ir falhar o primeiro teste da época em Jerez. Só na segunda sessão, em Barcelona, em finais de Fevereiro, poderá ser visto o VJM08 completo com todas as inovações aerodinâmicas entretanto desenvolvidas. Andrew Green, director técnico da equipa, esclareceu que «os novos regulamentos causaram perdas em termos de força descendente», pelo que profundos trabalhos de aerodinâmica se exigirão até que o monolugar esteja pronto.

Pintura mais agressiva

Sobre os novos tons dos seus monolugares, com o cinzento metalizado a ocupar agora grande parte do carro, e com o verde e o branco anteriores eliminados da pintura (cores da bandeira indiana, juntamente com o laranja que ainda se mantém), a ligação da Force India ao seu fornecedor Mercedes é agora mais explícita. «É outra evolução do visual contemporâneo que introduzimos na temporada passada (...)», começou por dizer Vijay Mallya, dono da equipa. «Adoro a adição do prateado, que torna o carro mais elegante e agressivo, e estou certo de que isso apelará aos fãs.», continuou.

De realçar são ainda os novos patrocinadores que podem ser vistos no monolugar indiano: a Quaker State Oil (no lugar do também produtor de lubrificantes Roshfrans), e a NEC (que anteriormente estava ligada à Sauber).