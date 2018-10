Gene Haas nega interesse na Marussia

Nos últimos dias, tinham surgido rumores indicando Gene Haas como possível comprador mistério da falida equipa Marussia. O norte-americano veio hoje, porém, negar que isso seja verdade.

Haas F1 Team é o único interesse dos norte-americanos

“A Haas F1 Team continua a construir-se para a época 2016, e apesar do interesse demonstrado em alguns bens postos à venda, a Haas F1 Team não tem qualquer interesse na compra da Marussia em si, ou de outra equipa.”, declarou um porta-voz de Haas à Sky Sports.

Bernie Ecclestone confirmou que hoje mesmo teria nova reunião com o potencial comprador, e que as perspectivas para a equipa eram boas, ao contrário do que acontece com a Caterham. Permanece a dúvida, contudo, acerca da identidade real do investidor que estará em negociações avançadas com a Marussia.

Segundo a Sky Sports, a Honda (que este ano regressou à F1 como fornecedor de motores da McLaren) poderá estar interessada numa “equipa B”, assim como a Ferrari, que fornece motores à Marussia e que poderá ter interesse em fazer da marca anglo-russa uma equipa satélite para a sua Academia de Pilotos Jovens, como acontece entre a Red Bull e a Toro Rosso.