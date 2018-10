Alonso estreará o novo McLaren-Honda em Jerez

A McLaren anunciou ontem que será Fernando Alonso o primeiro homem ao volante do MP4-30, o primeiro monolugar da reeditada parceria entre a escuderia de Woking e o fornecedor de motores japonês, quando o carro sair para a pista no primeiro dos quatro dias de testes em Jerez (Espanha), a 1 de Fevereiro.

Jenson Button, o experiente britânico que formará dupla com Alonso — certamente uma das mais experientes do grid —, testará o carro nos dias 2 e 4 de Fevereiro, intercalando com o espanhol, que em 2015 regressa à McLaren.

A McLaren fará o lançamento do seu monolugar no dia 29 de Janeiro, , três dias antes de entrar na pista em Jerez. Recorde-se que no final da época, em Novembro, a equipa já testara o motor V6 japonês em Abu Dhabi, mas ainda num carro de 2014.