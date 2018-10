Urreta pela terceira vez no Peñarol: agora em definitivo

A saída foi já sentenciada pelo próprio extremo uruguaio: Urreta irá abandonar o Paços de Ferreira ainda este mês, para reforçar o Peñarol, clube do seu país natal e da qual o jogador de 24 anos se diz «adepto». O jogador estava há apenas seis meses na Mata Real, às ordens de Paulo Fonseca.

O atleta, que chegou a Portugal para reforçar o Benfica, vindo do River Plater do Uruguai em 2008, irá assim voltar a vestir a camisola do Peñarol, pela terceira vez - o extremo tinha já representado o clube por duas vezes, cedido pelo Benfica.

Constantemente sem espaço no plantel de Jorge Jesus, Urreta entrou numa espiral de empréstimos que apenas adiou o inevitável desfecho da rescisão, que se deu o ano passado. O extremo falhou já o treino de ontem na Mata Real e anunciou o regresso ao Uruguai: «Chego na madrugada de domingo. Felizmente, fomos capazes de chegar a um acordo», declarou ontem à rádio uruguaia Sport 890.

«Entendo que algumas pessoas possam estranhar o meu regresso ao Uruguai, quando estava a passar um bom momento na Europa, mas creio que o mais importante é jogar e o nosso campeonato é visível e todos o conhecem. Não é mau jogar no Uruguai», concluiu.