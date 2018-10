Lotus apresenta o E23

Depois de uma péssima temporada de 2014, onde com motores Renault a equipa conseguiu apenas dez pontos (oito para Romain Grosjean, dois para Pastor Maldonado), a Lotus espera que a temporada de 2015, agora com potência Mercedes, seja semelhante à que a Williams viveu em 2014, onde conseguiu ser a terceira classificada do Mundial de Construtores, atrás da Mercedes e da Red Bull. A Lotus deposita a confiança para 2015 no E23, o monolugar ontem apresentado no site da marca.

Técnicos da Lotus confiantes no progresso alcançado

Matthew Carter, o CEO da equipa de Enstone, afirmou que «Há um enorme impulso para terminar o carro [antes dos primeiros testes, em Jerez], mas estamos no caminho certo», começou por dizer em declarações à Autosport britânica.



«Assim como algumas outras equipes, iremos fazer alguns acabamentos em Jerez - mas até agora as coisas estão a correr bem. Os dados que estamos a receber do túnel de vento são animadores, e já temos atualizações para o nariz e a asa dianteira, que estão na calha para o início da temporada», concluiu.



Já Nick Chester, o diretor técnico da marca, afirmou que «efetuámos um grande progresso no túnel de vento em áreas como a montagem e o arrefecimento. Esperamos que o E23 tenham um desempenho muito melhor do que o seu antecessor. Em termos de suspensões, o desenho é específico para as regras atualizadas, por isso não tentámos evoluir um sistema originalmente tencionado para trabalhar de forma diferente», contou.



O carro rodará em Jerez a 1 de Fevereiro, embora ainda não se saiba em que dias cada um dos pilotos trabalhará no novo carro.