Alex Lynn é piloto de desenvolvimento da Williams

Alex Lynn tem 21 anos, é o campeão em título do GP3 (pela Carlin) , mas esta época o britânico foi contratado pela Williams como piloto de desenvolvimento, lugar até agora ocupado por Susie Wolff, que foi "promovida" a piloto de testes.

Lynn vai, para já, fazer muito trabalho de simulador, mas tem já marcada a sua estreia no monolugar da equipa inglesa, para os testes de Maio em Barcelona. Não irá ser a primeira vez que Lynn conduz um Fórmula 1, já que em Novembro passado participou nos testes de Abu Dhabi, aos comandos de um Lotus.

Claire Williams, directora da equipa, afirmou que é bastante importante para a equipa a aposta em jovens pilotos britânicos. Para Alex Lynn, a sua nova função na Williams é uma oportunidade: «Trabalhar com pessoas como Sir Frank Williams e Pat Symonds é uma oportunidade incrivel para mim. Há tanta experiência na Williams, que espero ser capaz de utilizar o conhecimento que irei adquirir destas pessoas, para desenvolver as minhas capacidades como piloto e como membro da equipa.»

O jovem piloto vai acumular com a posição dentro da Williams, o de piloto da equipa DAMS no GP2, onde vai encontrar um outro talentoso piloto, e campeão do GP2, que vai também ser piloto de reserva da Lotus: Jolyon Palmer.