Haas vai escolher os seus pilotos no Verão

«A escolha dos pilotos acontecerá no final deste verão», declarou Gene Haas à Autoweek norte-americana, na sede da equipa em Charlotte, Carolina do Norte. «Vamos precisar de olhar em volta, ver quem está disponível. Não poderia haver uma nova safra de jovens condutores. As grandes equipas querem pilotos na casa dos seus 20 anos», concluiu.

Rossi, Vergne ou Gutierrez podem ser candidatos

Isso significa que Haas poderá querer pilotos como o seu compatriota Alexander Rossi, que passou pela Marussia em 2014, ou Jean-Eric Vergne, ex-piloto da Toro Rosso e que este ano será piloto de desenvolvimento da Ferrari, tal como o mexicano Esteban Gutierrez. Quer o francês (24 anos) quer o mexicano (23 anos) são pilotos na casa dos 20, com experiência na F1, e que em 2015 ficaram sem lugar no grid. A somar a estes factos, a Haas F1 Team vai ter motores Ferrari, e uma estreita colaboração com a equipa italiana provavelmente significará que os pilotos escolhidos serão homens com conhecimentos da marca de Maranello.

Gene Haas afirmou ainda que já tem cerca de 150 membros a trabalhar nas três fábricas pertencentes à equipa, nos Estados Unidos (em Kannapolis), Grã-Bretanha (onde Haas adquiriu recentemente a antiga sede da Marussia, em Banbury), e Itália, não muito longe de Maranello, a sede da Ferrari.