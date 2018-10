Sporting relançado: Leão de olho em caça grossa

O ano de 2015 começou de maneira auspiciosa para o Sporting com quatro vitórias em outros tantos jogos para o campeonato. Apesar da boa forma demonstrada pelos leões, esta surgiu num período onde a equipa de Marco Silva já contava com uma distância de dez pontos para o líder Benfica, uma equipa que, por seu lado, parecia não dar sinais de baixar o ritmo, somando triunfos atrás de triunfos.

Perante uma distância pontual aparentemente impeditiva de sonhos mais altos, os leões olhavam para o segundo posto, e para o FC Porto, apenas a quatro pontos de distância. Todavia, e à semelhança do rival encarnado, também os dragões mostravam-se em boa forma, somando vitórias com maior ou menor dificuldade. Com dois adversários a não cederem um milímetro de terreno, a série vitoriosa do Sporting parecia "em vão", no que à luta pelo título dizia respeito. (foto: uefa.com)

Contudo chegou o arranque da segunda volta; em casa o Sporting cumpriu o seu dever e derrotou com alguma dificuldade a Académica, em muito devido à mentalidade ultra-defensiva da equipa de Coimbra. Ao contrário dos leões, a ronda 18 do campeonato trazia deslocações teoricamente complicadas para FC Porto e Benfica: os dragões visitavam o Funchal para defrontar o Marítimo, terreno onde o Benfica vencera de forma confortável por 0-4; já as águias visitavam Paços de Ferreira, equipa a fazer um excelente campeonato e muito difícil de bater em casa.

As dificuldades de ambas as visitas acabaram por se fazer sentir; primeiro o FC Porto saiu dos Barreiros com uma derrota por 1-0, num jogo onde os dragões fizeram de tudo para obter outro resultado, mas sem sucesso. (foto: abola.pt)

Perante o descalabro do rival, o Benfica tinha agora possibilidade de aumentar a sua diferença na liderança para nove pontos; todavia, os homens de Jorge Jesus desperidiçaram essa oportunidade perdendo por 1-0, graças a uma grande penalidade apontada já bem perto do final, castigo cruel para os encarnados, já que estes tinham falhado um penalty nos primeiros minutos de jogo.

E foi assim que, em cerca de 24 horas, o Sporting passou de líder do "outro campeonato", para uma ameaça mais real relativamente a encarnados e azuis-e-brancos. Agora o leão já morde os calcanhares do dragão, esperando o mais pequeno deslize da equipa de Lopetegui para tomar de assalto o segundo posto; quanto ao Benfica a diferença ainda é considerável (7 pontos), contudo, a visita dos encarnados a Alvalade daqui a uma semana poderá ser decisiva para determinar qual o real objectivo dos leões para o resto do campeonato. Uma vitória do Sporting no derby lisboeta relançará em definitivo a equipa de Marco Silva na luta pelo campeonato, algo até há bem pouco tempo visto como muito difícil de conceber. (foto: ASF)

Apesar do Sporting x Benfica estar a tão poucos dias de distância, é necessário ter em conta que ainda há outra jornada do campeonato pelo meio. Se Benfica, Sporting e FC Porto querem encarar a jornada do derby da melhor maneira, é fundamental que se concentrem ao máximo nas partidas da próxima jornada; o mais pequeno deslize poderá dar uma vantagem decisiva em vésperas de uma ronda muito importante no que à luta pelo título diz respeito.

Independentemente de alguns precalços em outras competições internas, tudo indica que a boa forma do Sporting está para durar. Se será suficiente para uma luta pelo título? As próximas semanas o dirão.