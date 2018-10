Espectáculo nos quartos-de-final da CAN

Nos quartos-de-final da CAN houve grandes espectáculos, uns de futebol, outros com uma bola pelo meio mas pouco a ver com futebol de classe. A vitória da Guiné-Equatorial frente à Tunisia teve muito pouco a ver com futebol. A equipa do Norte de África até começou bem com um golo de Ahmed Akaïchi, mas a Guiné deu a volta ao marcador com um penalty fantasma no último minuto do tempo regulamentar e uma falta discutivel ao minuto 102 no prolongamento, ambos concretizados por Javier Balboa.

A equipa da casa e porventura uma das mais fracas da competição chega às meias finais. Esta equipa da Tunisia não fez uma boa CAN, sempre muito cautelosa e prudente não procurava os desequilíbrios em termos atancantes e era uma equipa de cariz mais defensivo. A Guiné é uma formação que aposta no contra ataque pois sabe que não tem os argumentos de outros e na verdade tem conseguido resultados interessantes. Os jogadores que se destacam são o defesa Rui Gomes, o capitão Emilio Nsue, o estorilista Balboa, Kike Boula e Ibán Salvador, bem treinada pelo argentino Esteban Becker.

No Congo x República Democrática do Congo houve um excelente jogo em que o Congo esteve a ganhar por 2-0 mas o resultado acabou por ser favorável à R.D.C. por 4-2. O jogo entre Gana e Guiné-Conacri (que qualificou-se por sorteio pois estava em completa igualdade com o Mali), foi o mais desequilibrado com uma vitória facil das Estrelas Negras por 3-0. Christian Atsu (ex jogador do F.C. Porto) marcou por duas vezes e o outro tento foi da autoria de Kwesi Appiah.

No grande jogo dos quartos de final e autêntica final antecipada entre a Costa do Marfim e a Argélia, os Elefantes venceram por 3-1 e constituem-se como um dos principais candidatos ao titulo juntamente com o Gana. A grande figura do jogo foi Wilfried Bony que marcou os seus dois primeiros golos da competição. Assim, Brahimi (jogador do FC Porto) e Slimani do Sporting vieram mais cedo para Portugal.

Na selecção da Costa do Marfim destaque para Serge Aurier, defesa, que está a fazer uma CAN muito boa, embora a equipa ainda não tenha decisivamente apresentado futebol ao nivel das estrelas que possui. Pois ainda não sobressaiu o seu jogador mais relevante, Yaya Touré, que tem feito um torneio muito discreto. Na Argélia o seu jogo foi sempre algo defensivo e não esteve ao nivel apresentado no último Mundial 2014, daí que seja dificil dizer um nome para melhor jogador na competição.

Meias finais da CAN:

Rep.Dem. do Congo x Costa do Marfim

Gana x Guiné Equatorial