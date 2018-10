Grupo de Estratégia veta uso do carro de 2014 pela Marussia

O Grupo de Estratégia da F1 vetou a possibilidade da Marussia/Manor correr em 2015 com o seu monolugar de 2014; uma decisão em sentido contrário ao que tinha sido inicialmente discutido entre Marussia, Caterham e FIA. A decisão é um enorme contratempo para a equipa, na mesma semana em que foi anunciada a sua saída de administração e que ressurgiam as esperanças de ver os seus monolugares alinhar em Melbourne.

Force India impediu o necessário consenso

De acordo com o jornalista Ralf Bach, do site alemão F1-insider.com, foi a Force India, através de Bob Fenley, quem votou contra o pedido da Marussia, depois de Mercedes e Ferrari terem afirmado estar a favor. Apesar de não terem lugar no Grupo de Estratégia, Lotus, Sauber e Toro Rosso também se tinham anteriormente demonstrado desfavoráveis ao pedido da Marussia.

Apesar de neste momento a equipa de Banburry estar a reativar os trabalhos na sua fábrica, o novo chassis - do qual se conheceu um modelo no final do ano passado - está necessariamente muito atrasado, e os peritos acreditam que só estará pronto a meio do ano.

Assim sendo, depois deste contra-golpe, as dúvidas sobre se poderão alinhar neste temporada avolumam-se, especialmente quando hoje se soube da liquidação da Caterham, que brevemente colocará os seus monolugares e outros bens em leilão. Tudo aponta, portanto, para que no primeiro GP da temporada só 18 carros se apresentem na grelha de partida.