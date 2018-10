Chelsea já cheira o título

Em jogo a contar para a 24ª Jornada da Premier League, o Chelsea deslocou-se ao terreno do Aston Villa, onde nunca tem tarefa fácil, e costuma passar por muitas dificuldades para arrecadar os 3 pontos.

Sem Diego Costa, que está a cumprir castigo, foi Drogba o eleito por Mourinho para atacar na frente do Chelsea. Os blues colocaram-se cedo em vantagem, com um golo de Hazard ao passar do minuto 8', após assistência de Willian.

A formação de José Mourinho foi para o intervalo em vantagem, mas ao começar a segunda metade, Okore fez o empate para a equipa da casa, aos 48'.

Viria mesmo a ser o defesa Ivanovic a dar a vantagem aos londrinos, aos 66', num grande golo. Foi o golo da vitória, numa exibição muito pobre, do Chelsea. Assim, a equipa de Mourinho colocou fim à maldição de 5 jogos sem ganhar em Villa Park.

O Chelsea aproveitou o deslize do Man City que empatou com o Hull City (1-1), e aumentou a vantagem pontual para 7. Um grande passo, que Mourinho dá, em rumo à conquista do campeonato.