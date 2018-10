Benfica x Vitória Setúbal na Taça da Liga (3-0)

Apito final

90+2'. Cartão amarelo para Ney Santos.

88'. Cartão amarelo para o brasileiro Derley.

78'. Centro largo de Eliseu e cabeceamento de Salvio à trave!

76'. Substituição na formação do Benfica: Entra Rúben Amorim e sai Pizzi.

76'. Substituição na formação do Vitória Setúbal: Entra Ney Santos e sai Pelkas.

73'. Gooooooloooo do Benfica!!! Combinação de Derley com John, bola a acabar no pé de Jonas, que na cara do golo, não desperdiçou!!!

71'. Cartão amarelo para Talisca, por faltas sucessivas.

66'. Cento de Ola John, bola ao segundo poste, está lá Salvio para cabecear para golo...mas o remate sai para fora!

63'. Substituição na formação do Vitória de Setúbal: Entra Ulises Dávila e sai Paulo Tavares.

59'. Substituição na formação do Benfica: Entra Salvio e sai Gonçalo Guedes.

56'. Eliseu remata, a bola sai fraca e Raeder defende com facilidade.

55'. Talisca remata em arco, a bola vai entrar...mas Raeder estica-se e sacode para canto, que bela defesa do alemão!

53'. Pizzi marca o livre na perfeição, Jardel surge desmarcado e remata de primeira...bola passa perto do poste, bom lance estudado!

52'. Cartão amarelo para Pedro Queirós.

51'. Tiro de meia-distância de Guedes, a bola embateu no ferro da trave, que remate potente!

48'. Pizzi centrou mas Miguel Lourenço esticou-se e varreu a bola da área.

46'. Substituição na formação do Benfica: Entra Jonas e sai Cristante.

46'. Recomeça a partida, bola para o Benfica.

20:41. Jogo bem disputado e equilibrado, boa entrada sadina, plena de vontade ofensiva. O Benfica tremeu no início mas foi, naturalmente, equilibrando o jogo. Gonçalo Guedes esteve em destaque, tentando por várias vezes furar a defesa do Vitória. Pelkas e Zequinha foram os grandes perigos sadinos. Graças a duas grandes penalidades, o Benfica lidera calmamente o marcador - em superioridade numérica após expulsão de Advincula.

Intervalo

45+2'. Goooooloooo do Benfica!!! Pizzi enganou Raeder e marcou o segundo golo do Benfica!!!

45'. Grande penalidade para o Benfica, Talisca caiu na grande área, agarrando pelas costas quando ia rematar para o golo...

43'. Tremendamente discutível o lance da grande penalidade...queda duvidosa de Guedes e cartão vermelho altamente duvidoso...

41'. Gooooolooooo do Benfica!!! Bola para um lado, Raeder para o outro, golo de Talisca!!!

39'. Grande penalidade a favor do Benfica, Advincula agarrou Guedes na disputada, este caiu com aparato...cartão vermelho!

37'. Substituição na formação do Vitória Setúbal: Entra Miguel Pedro e sai Hélder Cabral.

34'. Cartão amarelo para Sílvio, punindo entrada dura sobre Zequinha.

32'. Guedes na tabelinha, recebe e sai para o espaço, Derley endossa a bola para o jovem...este remata...mas a bola beija as redes laterais.

30'. Derley bem tenta furar mas não tem tido sucesso: a defesa sadina tem fechado todos os espaços.

26'. Excelente trabalho defensivo do Vitória de Setúbal, boas coberturas e boa atitude perante a posse de bola.

18'. Diagonal de Guedes, tremendo passe esticado de Cristante...Guedes remata mas a bola vai ao lado!

16'. O jogo acalmou após a excelente entrada sadina.

11'. Sílvio, com espaço, centrou para a área...Derley cabeceou mas a bola foi parar às mãos de Raeder.

5'. Má entrada do Benfica, boa iniciativa sadina. Eliseu já cometeu dois erros graves.

4'. Grande corte de Lisandro, absolutamente crucial esta brutal intercepção de Lisandro, tirou o golo ao Vitória, esticou-se e lançou a bola para canto quando a baliza estava deserta!

3'. Pelkas remata...mas a bola é prensada pela defesa encarnada: canto.

1'. Bola para o Vitória, começa a partida na Luz.

Apito inicial

19:35 ONZE INICIAL DO VITÓRIA: Lukas Raeder; Pedro Queirós, Venâncio, Miguel Lourenço e Hélder Cabral; Dani, Paulo Tavares e Pelkas; Advíncula, Zequinha e Suk.

19:30 ONZE INICIAL DO BENFICA: Artur; Sílvio, Lisandro, Jardel, Eliseu; Gonçalo Guedes, Cristante, Talisca, Ola John; Pizzi e Derley.

18:35, Jorge Jesus poderá dar a titularidade a Sílvio; prevê-se também a entrada do jovem Gonçalo Guedes na formação titular. Também Cristante deverá jogar de início, ficando Samaris em repouso.

18:00. No Vitória de Setúbal, a grande baixa prende-se com o castigo do central François, que cumprirá um jogo de suspensão nesta partida de hoje. Para recuarmos na história e encontrarmos uma vitória sadina sobre o Benfica, precisamos de ir até 2007, quando o Vitória de Setúbal bateu, em casa, o Benfica por 2-1, precisamente na Taça da Liga, então denominada «Carlsberg Cup»: Matheus e Edinho marcaram os golo sadinos e Adu o golo encarnada.

17:45. O Benfica não irá contar com o ainda lesionado Gaitán, nem com Maxi Pereira, André Almeida e Luisão, poupados para a partida da próxima jornada da Primeira Liga, curiosamente contra o mesmo adversário, o Vitória de Setúbal. A grande novidade na convocatória do Benfica é a inclusão do recuperado Rúben Amorim, que poderá ser titular.

17:25. «Os jogadores sabem que é possível chegar à final e fazer história. Vamos tentar ganhar», afirmou de forma ambiciosa o treinador sadino, Bruno Ribeiro. «Vencer na luz é complicado e esta época só o SC Braga conseguiu, mas estamos a 90 minutos de sermos felizes», constatou o novo treinador do Vitória de Setúbal, que tem reanimado a equipa após a saída de Domingos Paciência.

17:15. «Vamos para uma meia-final, vai ser a primeira decisão de título. Como temos feito nestes últimos anos, queremos voltar a estar na final da Taça da Liga, sabendo que vamos ter um adversário que, legitimamente, tem a mesma ambição», declarou na antevisão Jorge Jesus, afirmando que a equipa «está bem e recomenda-se» após o empate no derby.

17:00. Benfica e Vitória de Setúbal já se defrontaram por uma vez esta temporada, numa partida da Primeira Liga 2014/2015. No Bonfim, o Benfica jogou como quis e dominou toda a partida, vencendo por 0-5. Anderson Talisca foi um grande herói da partida, apontando um «hat-trick». Salvio também fez o gosto ao pé e Ola John finalizou a marcha do marcador.

16:45. O Benfica vem de um empate forasteiro no reduto do Sporting, 1-1, com golos de Jefferson e de Jardel. Assim, o Benfica segue na liderança isolada do campeonato, com quatro pontos de avanço sobre o FC Porto e sete sobre o Sporting. O Vitória de Setúbal vem de um empate a zeros no Estádio do Bonfim, contra a Académica de Coimbra.

16:20. Para chegar a esta meia-final, o Benfica ultrapassou com facilidade a fase de grupos - os encarnados qualificaram-se em primeiro lugar com vitórias sobre o Nacional da Madeira, Moreirense e Arouca. O Vitória de Setúbal lutou contra as probabilidades e conseguiu suplantar o favoritismo do Sporting, muito graças ao empate arrancado em Alvalade (1-1). Os sadinos somaram 8 pontos e passaram em primeiro lugar no seu grupo.

15:50. O Benfica venceu, portanto, quatro Taças da Liga seguidas, entre a temporada 2008/2009 e 2011/2012, já com Jorge Jesus ao leme, ele que domina como treinador com mais Taças a Liga: quatro. A última foi vencida na temporada passada, numa final contra o Rio Ave; para chegar à final, o Benfica precisou de eliminar, no Dragão, o FC Porto, mediante grandes penalidades.

15:30. Ora, o Vitória de Setúbal venceu a Taça da Liga batendo, na final, o Sporting, na decisão por grandes penalidades (2-3). Na segunda edição da prova, o Sporting voltou a marcar presença na final mas a vitória sorriu, desta feita, o Benfica, que com Quique Flores venceu a primeira Taça da Liga, em 2008/2009. Novamente, o Sporting acabou por perder nas grandes penalidades.

15:25. Jogo empolgante que coloca frente-a-frente duas equipas que já venceram o troféu da Taça da Liga: o Benfica domina a competição, com cinco vitórias finais em sete edições da Taça da Liga, enquanto o Vitória de Setúbal se pode orgulhar de já ter vencido o troféu, por uma vez, na temporada 2007/2008, época em que a prova teve o seu início.

15:10. Sejam bem-vindo à transmissão do directo do jogo Benfica x Vitória Setúbal, partida referente à meia-final da Taça da Liga 2014/2015. O Benfica recebe no Estádio da Luz o Vitória Setúbal, a partir das 19:45 horas - siga com Vavel Portugal todas as incidências do jogo, .