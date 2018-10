Manchester City x Barcelona na Liga dos Campeões (1-2)

Esta noite, ficamos por aqui. Obrigado por acompanharem novo encontro da Liga dos Campeões no Vavel Portugal e continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva no nosso site. Da minha parte é tudo. Boa noite e até breve!

Manchester City e Barcelona encontram-se novamente daqui a pouco menos de um mês, no dia 18 de Março de 2015, mas desta feita em Camp Nou, onde os citizens terão de se recompor da desvantagem de dois golos sofridos em casa, ainda que a diferença na eliminatória seja de apenas um tento.

Ao cair do pano, Messi ainda dispôs de uma grande penalidade, que praticamente selaria a eliminatória com o que seriam três golos fora, mas Joe Hart, que se apresentou em grande plano durante toda a noite, defendeu o remate. A bola ainda sobrou para a recarga, pingando à frente do argentino. Messi mergulhou de cabeça, tentando colocar a bola do lado contrário da baliza àquele para onde Hart se lançara, mas de tanto querer ser certeiro acabou por cabecear ao lado.

O Manchester City parecia querer crescer depois do golo marcado por Agüero, que encurtava a distância para o adversário no marcador, mas apenas cinco minutos depois Clichy viu o segundo cartão amarelo e acabou a desfalcar a sua equipa no momento em que os citizens mais precisavam de se balançar para a frente.

Vitória justa do Barcelona, que dominou grande parte do encontro. O Manchester City só entrou em campo na segunda parte, mas aí totalmente transfigurado, sendo claro o seu crescendo no início do segundo tempo, altura em que dispõs de mais oportunidades.

Acaba a partida em Manchester.

90+3' JOE HART DEFENDE O PENALTI MARCADO POR MESSI. NA RECARGA, O ARGENTINO MERGULHA, MAS ATIRA DE CABEÇA PARA FORA.

90+3' Messi é derrubado no interior da grande área. O árbitro assinala grande penalidade.

90' Fora de jogo tirado a Messi! O argentino ainda colocou a bola dentro da baliza, mas o árbitro já tinha invalidado o lance.

89' Cartão amarelo para Fernando.

87' Cartão amarelo para Adriano.

80' Sai Neymar e entra Pedro.

77' Sai David Silva e entra B.Sagna.

76' Mas que perigo na grande área do citiziens! O Barcelona depois de ter espaço para fazer tudo o que quer no interior da grande área, a bola acaba por chegar aos pés de Messi que quase marcava de chapéu, valeu o toque de Joe Hart que curtou para fora.

75' Alba cai na área e os jogadores do barcelona ficam a pedir grande penalidade.

74' Entra Adriano sai Dani Alves.

73' Clichy vê o segundo cartão amarelo e é expulso.

70' Sai Rakitic e entra Mathieu.

69' Suárez perto de marcar o terceiro para a equipa espanhola.

David Silva serve Fernandinho que de calcanhar assiste Aguero que com o um bom remate com o pé direito marca o primeiro para a equipa inglesa.

68' GRANDEEE GOLOOO DE KUN AGUERO!

67' Sai Dzeko e entra W. Bony.

65' Boa arrancada de Suárez que tenta servir Dzeko ao segundo poste, mas uma vez mais, Pique estava atento.

63' Rakitic recupera a bola em zona perigosa e tenta o remate de longe. Ficou o perigo...

60' Sai Nasri e entra Fernandinho.

58' Cartão amarelo para Clichy, por falta sobre Rakitic.

53' Kun Agüero perto do golo! Fintou Mascherano, o seu eterno polícia, e rematou cruzado! A bola saiu pouco à direita do poste da baliza catalã. Totalmente diferente a postura do City nesta segunda parte!

49' De novo Dzeko!! O bósnio, bem dentro da área, torna a cabecear, isolado, mas a bola vai à figura do guardião do Barcelona.

47' Cabeceamento de Dzeko, mas a bola sai ao largo da baliza de Ter Stegen!

46' Recomeça o jogo em Manchester!

O primeiro tempo foi de quase total domínio do Barcelona, com Messi sempre em plano de destaque, mostrando o argentino e os seus companheiros do ataque demasiado futebol para a defensiva do City. Os citizens estão a chegar pouco ao ataque, sucumbindo a sua construção à pressão elevado dos catalães.

INTERVALO

45' + 1' Bom pontapé de Agüero, obrigando Ter Stegen a esticar-se para limpar o lance!

45' Sai cartão amarelo para Daniel Alves!

44' Bola perdida no meio-campo do City. Dani Alves conduz a bola, corre para a área, tira o chapéu a Joe Hart... E muito perto do 0-3! A bola embate na barra e sai para fora!

43' Zabaleta carrega Jordi Alba na tentativa de receber a bola de cabeça. Falta apontada ao ataque do City.

40' Dzeko remata de pé direito à entrada da área, mas a bola sai contra o braço de Piquet! Pedem mão os citizens, mas o árbitro nada assinala.

39' Contra-ataque rápido do City! Dzeko subia veloz pela esquerda, mas limpa de carrinho Dani Alves.

Manchester City x Barcelona (0-2)

38' Continua o Barcelona a carregar. Pressão dos catalães a todo o campo!

36' Neymar tira o passado rasgado para Messi, que surgia em diagonal frente ao guardião do City, mas Joe Hart não tem medo e avança para a bola, tirando a oportunidade ao craque argentino.

34' Dzeko sobe à linha, mas não há ninguém dos citizens na área adversária. O avançando do City ainda tira o cruzamento, mas a bola morre nas mãos de Ter Stegen.

Excelente jogada do Barcelona! Messi, luxuoso, rasga a defesa contrária, correndo em finta do centro para a esquerda. O golo acaba por ser de Suárez, que, inevitável, surge bem posicionado para desviar a bola para fora do alcance de Joe Hart.

GOOOOOOOOLLLLLLOOOOOO DO BARCELONA!! É O SEGUNDO DE SUÁREZ! OS CATALÃES MOSTRAM TODA A SUA MAGIA!

28' O Manchester City vai procurando construir jogo, mas o Barcelona pressiona bem ainda fora da sua grande área e tem sabido abortar as iniciativas dos homens da casa.

25' Por pouco não surge o segundo!! Messi sobe em velocidade, passa por David Silva, a bola chega a Suárez, desmarcado em frente a Joe Hart... Mas o guardião do City faz bem a mancha e nega o golo ao Barcelona!

23' O Barcelona gere a posse. A quipa catalã passa e repassa o esférico, varia o jogo de ala, até que na direita surge o passe para Rakitic, mas há fora-de-jogo.

Manchester City x Barcelona (0-2)

20' Melhor oportunidade para o City! Dzeko cabeceia, mas a bola sai perto do poste esquerdo da baliza do Barcelona.

19' Messi rasga um passe profundo para Dani Alves. O brasileiro cruza da direita, Suárez remata de primeira, mas a bola perde força ao embater nas costas de um colega...

17' Nasri conduz o ataque pela ala direita, saca um cruzamento tenso! Mas Agüero, subindo sobre os defesas, não consegue porém cabecear para o golo.

GOOOOOOOOOOOLLLLLOOOOOOOO DO BARCELONA! SUÁREZ FAZ O PRIMEIRO DA PARTIDA!

14' O Barcelona continua com a batuta na mão. Suárez controla a bola já dentro da área, descaído para a direita, dá meia-volta e...

13' Suárez tentava soltar para Jordi Alba, que corria para as costas da defesa, mas a bola rolou até às mãos de Hart.

11' O Barcelona faz o seu jogo habitual, explorando a qualidade de passe bem dentro do terreno adversário. Neymar abre um buraco na defesa, coloca a bola no centro... Mas tira a defesa do City!

9' Passa o perigo para o Barcelona. Segurou Ter Stegen.

9' Agüero, protagonista do contra-ataque, surgia veloz à entrada da área, mas foi travado em falta por Mascherano. Livre perigoso para o City!

7' Falta de Mascherano sobre Dzeko a meio-campo. Bola para os homens da casa, que surgem agora mais balançados para o ataque.

5' Novo cruzamento alto para a área dos citizens, mas Joe Hart sobe às alturas para segurar sem problemas.

3' O City perde a bola a meio-campo, Messi agarra e lança o esférico para a área contrária... Mas bem Kompany a limpar para canto!

1' Rola a bola! Posse para o Barcelona.

19:43 As equipas começam a dispor-se no relvado.

19:40 Voltamos ao Etihad Stadium, desta vez para ficar. Estamos a menos de 5 minutos do pontapé de saída!

19:10. Onze titular do Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Neymar, Luis Suárez e Messi.

19:10. Onze titular do Manchester City: Joe Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis e Clichy; Fernando, James Milner, Nasri, David Silva; Dzeko e Agüero.

18:45. Jogo sem favoritos, com duas equipas repletas de jogadores perigosos no processo ofensivo; Messi e Aguero estão no topo das apostas como marcadores de serviço esta noite no Etihad; não esquecer ainda a ameaça do possante Edin Dzeko, que poderá ser lançado na partida. Neymar é outro dos craques que tem altas probabilidades de balançar as redes de Joe Hart.

18:10. «Temos de saber aproveitar os espaços. Se conseguirmos ter a bola, então poderemos colocar o nosso plano de jogo em acção. A batalha do meio-campo será determinante», concluiu Luis Enrique. «Não creio que a diferença seja mais acentuada do que na última época. O City foi campeão inglês e, desde então, melhorou ainda mais a sua equipa», afirmou.

17:50. «Na época passada a situação era outra. Vínhamos de 19 jogos disputados no espaço de dois meses e não creio que estivéssemos no nosso melhor momento», afirmou Manuel Pellegrini na antevisão da partida. «Desta vez vamos manter-nos fiel ao nosso estilo. O principal para a minha equipa é lutar pela posse de bola. Precisamos de ter a bola o mais tempo possível em nosso poder», explicou o técnico do City.

17:05. O Manchester City apresenta-se hoje com duas baixas de peso: o médio costa-marfinense Yaya Touré, castigado, não poderá dar o seu contributo; também o médio James Milner ficará fora do embate, devido a lesão. No Barcelona, Vermaelen é baixa de longa data.

16:30. Dados estatísticos referentes às actuações de Manchester City e Barcelona (Fonte:pt.uefa.com):

16:20. Messi e Dani Alves estão habituados a marcar ao Manchester City, ambos apontaram todos os golos da vitória (em agregado) por 4-1 nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões 2013/2014. Fernando e Mangala, pelo City, e Claudio Bravo, Rakitic e Suárez são os elementos que não representaram suas equipas nos oitavos-de-final da temporada passada.

16:10. Na primeira mão, o Barcelona venceu por confortáveis 2-0, no reduto dos «Citizens», através de golos do inevitável Lionel Messi e do lateral ofensivo Dani Alves. O resultado deixou os «culé» com fortes chances de seguir em frente na prova - na segunda mão, em Camp Nou, o Barcelona voltou a vencer, agora por 2-1, com golos dos mesmos actores: Messi e Dani Alves; Kompany marcou o tento do City.

16:00. Esta eliminatória dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões 2014/2015 é uma reedição da temporada passada: Manchester City e Barcelona encontraram-se na mesma fase da competição, exactamente com a mesma ordem de partidas, primeira mão no Etihad Stadium e segunda em Camp Nou. O Barcelona, então treinado por Tata Martino, venceu as duas partidas e seguiu em frente na prova.

15:45. Onzes prováveis do Manchester City x Barcelona:

15:30. O Manchester City alinhará no usual 4-2-3-1 com uma consistência nuclear apoiada no duplo pivot dos brasileiros Fernando e Fernandinho. Eliaquim Mangala (ou Demichelis) estará ao lado do belga Kompany no eixo defensivo. O Barcelona colocará a sua melhor dupla defensiva em acção: Gerard Piqué e o argentino Javier Mascherano. No meio-campo «blaugrana», Luis Enrique alinhará Ivan Rakitic, Andrès Iniesta e o médio defensivo Sergio Busquets.

15:15. O Barcelona alinhará no seu 4-3-3 habitual, com o trio de ataque sul-americano a representar ameaça gigantesca à defesa liderada por Joe Hart e Vincent Kompany. Interessante será também analisar a performance dos defesas laterais de ambas as equipas: todos eles competentes na arte de atacar, Jordi Alba e Dani Alves pelo Barcelona, Clichy e Zabaleta pelo Manchester City.

15:05. Adivinha-se um espectacular duelo de avançados argentinos: Messi - Aguero, dois avançados velozes, tecnicamente perfeitos, capazes de cobrir toda a zona ofensiva, rasgando através de desmarcações ou conduzindo a bola até zonas de perigo. Os dois goleadores estão na linha da frente para serem protagonistas da partida; Jesús Navas e Samir Nasri serão os extremos imprevisíveis do Manchester City - no Barcelona, Neymar e Luis Suárez serão os perigos laterais.

14:45. O Barcelona segue em segundo lugar na Liga BBVA, tal como o Manchester City na Premier League; na Liga dos Campeões, o Barcelona qualificou-se em primeiro lugar do seu grupo F, com 15 pontos (apenas uma derrota), enquanto o Manchester City agarrou o segundo lugar do grupo E, somando apenas 8 pontos. Messi marcou oito golos, sendo o artilheiro-mor dos catalães, enquanto Aguero marcou cinco.

14:30. Jogo de estrelas entre o campeão inglês Manchester City e o vice-campeão espanhol Barcelona; Nomes sonantes como Messi, Iniesta, Neymar, Luis Suárez ou Piqué serão atracções óbvias no onze inicial do Barcelona, enquanto, pelo Manchester City, craques como Nasri, Aguero, David Silva ou Kompany farão as delícias dos fãs.

14:20. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Manchester City x Barcelona, partida referente à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões - a partida será disputada no Etihad Stadium, em Manchester, às 19:45 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Manchester City x Barcelona, grátis, em Vavel Portugal.