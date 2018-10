Liga Europa: Inter bate Celtic e encontra Wolfsburgo nos 'oitavos'

Depois do frenético empate por 3-3, em Glasgow, o Inter conseguiu, ao cair do pano, bater a oposição escocesa do Celtic, por intermédio de um tiro certeiro do médio colombiano Fredy Guarín. O Giuseppe Meazza rejubilou com o golo que permitiu aos italianos «nerazzurri» confirmarem a progressão para os oitavos-de-final da Liga Europa, onde irão deparar-se com os germânicos do Wolfsburgo.

O Internazionale esteve sempre perto do golo, materializando em jogadas de perigo a superioridade táctica, exponenciada pela expulsão do central Dijk (cotovelada ao avançado Icardi), a dez minutos do fim da primeira parte. O golo caseiro foi sendo adiado pelo «keeper» Gordon, até ao tiro de Guarín, jogador habituado aos golos de meia distância.

O Inter irá defrontar o Wolfsburgo nos oitavos-de-final da Liga Europa, formação que eliminou o Sporting (2-0 em agregado).