FC Porto x Sporting no Clássico 2015 (3-0)

O Porto não descola assim da luta pelo primeiro lugar com o Benfica, enquanto o Sporting tem agora o terceiro lugar em sentido com o Sporting Braga a somente um ponto, sendo que os bracarenses nas duas próximas jornadas vão defrontar águias e dragões. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em VAVEL.COM.PT. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Figura do jogo Cristian Tello ao fazer um hat-trick surgindo nas três ocasiões isolado perante Rui Patrício, com duas assistências de Jackson Martinez e no terceiro golo de Ruben Neves.

Triunfo inteiramente justo da equipa portista, principalmente na segunda parte onde dominou por completo um Sporting, que fisicamente estoirou e não aguentou o ritmo azul e branco.

FINAL DO JOGO, VITÓRIA DO PORTO POR 3-0 SOBRE O SPORTING!

90+3' Remate de Nani ao lado da baliza.

90+2' Jackson Martinez atira a bola bate em Cédric e chega as mãos de Rui Patrício.

90' Cartão amarelo para Alex Sandro por derrubar Nani.

86' Bola na barra do Sporting!!! Livre de Quaresma e Marcano de cabeça acerta no ferro.

83' Substituição no Porto, saiu Danilo e entra Martins Indi.

82' GOOLLLOOO DO PORTO!!! Hat-trick de Tello fotocópia dos dois primeiros golos, mas desta feita o passe é de Ruben Neves.

80' Alteração no Sporting, saiu Carrillo e entra André Martins.

75' Quinze minutos para o final do encontro, numa segunda parte totalmente dominada pelo Porto. Pressão forte sobre um Sporting, que acusa claramente o jogo europeu de quinta-feira e ainda não rematou na direcção da baliza de Fabiano nesta segunda metade.

70' Substituição no Porto, saiu Evandro e entra Ruben Neves.

64' Cartão amarelo para Cédric por falta sobre Quaresma.

62' Cartões amarelos para Nani por derrubar Herrera e para Danilo por pedir a mostragem do cartão ao jogador leonino.

60' Dupla alteração no Sporting, saíram Montero e Adrien Silva entram Slimani e Diego Capel.

60' Remate de Jackson Martinez com a bola a passar perto do poste.

58' GOOOLLLOOO DO PORTO!!! Nova assistência de Jackson Martinez para Tello e o espanhol não falha de novo.

57' Substituição no Porto, saiu Brahimi e entra Quaresma.

53' Cartão amarelo para Jonathan Silva por agarrar Danilo.

50' Quase o golo do Porto!!! Tobias oferece a bola a Jackson o lance prossegue na área leonina e só o corte de Cédric evita o golo do colombiano.

49' Remate fraco de Brahimi para as mãos de Rui Patrício.

48' Passe de Herrera para Jackson Martinez, mas Paulo Oliveira faz o corte providencial para canto.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

Os leões que até começaram o encontro a pressionar foram perdendo essa capacidade no meio-campo, chegando cada vez menos perto da baliza de Fabiano. Veremos aquilo que a segunda parte nos vai trazer.

Ao minuto 31' uma assistência fantástica de calcanhar de Jackson Martinez deixou Tello isolado perante Rui Patrício e o espanhol não desperdiçou fazendo o golo.

O Porto ganha com justiça no final dos primeiros quarenta e cinco minutos. Não que tenha criado ocasiões de golo flagrantes para tal, mas porque tem o controlo da bola, perante o Sporting que foi perdendo gás com o passar do tempo.

INTERVALO DO JOGO, O PORTO VENCE O SPORTING POR 1-0!

39' Pontapé de Tello por cima da barra leonina.

38' Remate de Carrillo de fora da área ao lado do poste direito de Fabiano.

31' GOOOLLLOOO DO PORTO!!! Passe de calcanhar de Jackson Martinez a isolar Tello e na cara de Rui Patrício atira para dentro das redes.

30' Jogada de Herrera na área, tirou os centrais leoninos da frente só que o chapéu sai por cima da baliza.

28' Adrien Silva aproveita uma bola à entrada da área, mas o remate sai muito por cima da barra.

24' De novo Brahimi a rematar mas para defesa segura de Rui Patrício.

18' Brahimi entra na área leonina e remata de pronto, mas ao lado.

16' Agora é Jackson Martinez atirar de fora da área, a bola não passa longe da baliza.

14' Remate de João Mário a bola sai enrolada e ao lado da baliza portista.

10' Primeiros dez minutos do encontro com mais posse de bola do Porto, com o Sporting a pressionar e a não dar grande espaço de manobra.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O PORTO!

19:12. Entram as equipas no relvado com o trio de arbitragem na frente.

19:08. O Sporting leva já treze jogos sem perder no campeonato. A única derrota dos leões foi diante do Vitória Guimarães, na nona jornada da competição.

19:02. A formação leonina vai agora para os balneários.

19:00. A equipa portista já recolheu aos balneários. O Sporting ainda aquece no relvado.

18:49. Os jogadores de ambas as equipas já aquecem no relvado, enquanto as bancadas vão ficando cada vez mais compostas pelo público.

18:46. No banco de suplentes Marco Silva vai ter Marcelo, Miguel Lopes, Rosell, André Martins, Diego Capel, Tanaka e Slimani.

18:42. O Sporting vai jogar com, Rui Patrício na baliza, a defesa com Cédric, Paulo Oliveira, Tobias Figueiredo e Jonathan Silva, no meio-campo William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, na frente Nani, Montero e Carrillo.

18:40. Apesar da chuva miudinha que vai caíndo com intensidade, o relvado do Estádio do Dragão está em boas condições. Ainda não é conhecido o onze do Sporting.

18:35. Entram os guarda-redes do Porto para o aquecimento.

18:30. Os guarda-redes do Sporting já vão aquecendo no relvado, onde a chuva continua a cair.

18:20. No banco de suplentes vão estar Helton, Martins Indi, Ruben Neves, Hernâni, Quaresma, Quintero e Gonçalo Paciência.

18:15. O Porto vai alinhar com, Fabiano na baliza, a defesa formada por Danilo, Maicon, Marcano e Alex Sandro, meio-campo com Casemiro, Herrera e Evandro, no ataque Brahimi, Jackson Martinez e Tello.

18:10. O Porto procura o quinto triunfo consecutivo no campeonato, algo que ainda não conseguiu fazer nesta temporada.

17:56. Praticamente de seguida surge o autocarro leonino.

17:55. O autocarro dos dragões chega nesta altura ao Estádio do Dragão.

17:50. Óliver Torres no Porto e Jefferson no Sporting são as ausências confirmadas no clássico. O médio espanhol está lesionado, enquanto o lateral esquerdo dos leões encontra-se sob alçada disciplinar do clube.

17:35. Por sua vez o Sporting partiu agora da unidade hoteleira em Gaia, onde por hábito costuma estagiar nas suas deslocações ao norte do país. A viagem será também ela bastante rápida.

17:28. A equipa do Porto abandona neste momento a unidade hoteleira, onde permaneceu em estágio e segue agora em direcção ao Estádio do Dragão, num percurso que demorará entre 15 a 20 minutos.

17:00. No lado do Sporting, Marco Silva mostra respeito pelo Porto, mas quer ganhar. «Já fizemos dois jogos com o Porto e conseguimos dois resultados positivos. A equipa tem espírito de confiança, sabendo da dificuldade do jogo e que o adversário é de qualidade, mas o Porto também saberá o adversário que vai ter pela frente. Espero um bom jogo e a nossa vitória», afirmou o treinador.

16:30. Na antevisão da partida, Julen Lopetegui indicou que tipo de adversário vai ter pela frente e o que espera dos seus jogadores. «Espero um Sporting forte, uma boa equipa, motivada tal como nós. o que nós pensamos é em preparar bem o jogo, dar resposta a um adversário exigente e de grande nível. Jogamos sempre para tentar ganhar, seja um clássico, ou não. Temos muitas ganas de vencer», frisou o técnico.

16:05. Julen Lopetegui procurará hoje a sua primeira vitória num clássico português: o treinador basco já realizou três clássicos contra Sporting (2) e Benfica (1) mas nunca foi capaz de sair triunfante. Registou duas derrotas (em casa contra o Benfica, por 0-2 e novamente em casa, contra o Sporting, 1-3) e um empate, no reduto de Alvalade, 1-1. Sempre que jogou clássicos em casa, o FC Porto perdeu.

16:00 Jackson Martínez será uma das maiores ameaças à defensiva do Sporting, que terá de lidar com o goleador da Liga NOS 2014/2015. O avançado colombiano lidera a lista de artilheiros de forma destacada, com 17 golos, bem longe do segundo marcador, Hassan, que contabiliza 11. O maior goleador do Sporting é o argelino Slimani, com 7 tentos apontados na Liga.

15:55. Onzes prováveis do FC Porto x Sporting:

15:45. Foram disputados 80 jogos da Liga FC Porto x Sporting, com uma clara vitória global para os portistas, que venceram 43 jogos (54%) e apenas perderam por 13 ocasiões (16%). Grande predominância do empate, ocorrido 24 vezes (30%). Refira-se que o FC Porto venceu os últimos cinco duelos contra o Sporting (na Liga, em casa), tendo marcado 11 golos e apenas sofrido 3.

15:30. A História está do lado do FC Porto no registo de duelos FC Porto x Sporting, para o campeonato: desde 1974, ano da revolução dos cravos, o Sporting apenas conseguiu arrancar três vitórias forasteiras no Porto, no contexto do campeonato. Tais vitórias aconteceram nas temporadas 1975/1976 (por 2-3), 1996/1997 (por 1-2) e 2006/2007 (0-1).

15:20. Na última vez que o Sporting se deslocou ao Dragão, para a Liga nacional, em 2013/2014, foi o FC Porto quem saiu vencedor, por 3-1. Os golos do FC Porto foram marcados por Josué (de grande penalidade), Danilo e Lucho González; o Sporting marcou pelo médio William Carvalho, aos 60 minutos, empatando a partida, mas Danilo demorou apenas 2 minutos para restabelecer a vantagem caseira.

15:10. As deslocações ao Estádio do Dragão são, geralmente, uma grande dor de cabeça para o Sporting. Para a liga nacional, os Leões não batem o Porto no Dragão desde o ano de 2007; nesse ano, valeu ao Sporting um grande golo marcado pelo chileno Rodrigo Tello. Desde então não mais o Sporting ganhou: registaram-se cinco vitórias do FC Porto e um empate (na temporada 2008/2009).

14:55. Na primeira ronda da Liga NOS 2014/2015 o Sporting recebeu o FC Porto e a partida terminou com um empate, num duelo renhido e bem disputado. O Sporting entrou a ganhar, com um golo do improvável Jonathan Silva, após jogada de Nani e cruzamento de Carrillo. O FC Porto empatou a partida com um momento infeliz de Naby Sarr, que introduziu a bola dentro da baliza leonina.





14:45. Apesar do contexto não ser favorável ao Sporting, os Leões poder-se-ão lembrar sempre da última ocasião em que se deslocaram ao Estádio do Dragão: para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, o Sporting visitou o FC Porto e de lá saiu vencedor, com um contundente 1-3. Marcano (própria baliza), Nani e Carrillo marcaram os tentos do Sporting, Jackson Martínez marcou o golo portista.

14:35. O Sporting irá para este clássico com menos dias de repouso que o FC Porto, por ter jogado na Quinta-feira, em Alvalade, diante do Wolfsburgo, para a Liga Europa. Além do mau contexto físico, o Sporting vem de um momento psicológico péssimo: dois empates nos últimos três jogos do campeonato (frente a Benfica e Belenenses) comprometeram totalmente as aspirações leoninas.

14:30. Uma derrota do FC Porto compromete altamente a ambição de vencer o campeonato, ficando o Benfica com mais 7 pontos de vantagem; uma derrota do Sporting atira os Leões, definitivamente, para fora da luta pelo título, com a agravante de dificultar ainda mais a corrida pelo segundo lugar, que dá acesso directo à Liga dos Campeões.

14:20. Grande clássico FC Porto x Sporting, jogo que significa muito para as duas equipas, duelo que nenhuma das duas pode dar-se ao luxo de perder: o FC Porto segue atrás do líder Benfica, com menos quatro pontos, enquanto o Sporting é terceiro e segue na Liga com uma grande desvantagem pontual de nove pontos em relação ao rival lisboeta.

14:00. Seja bem-vindo à transmissão do clássico FC Porto x Sporting, jogo referente à 23ª jornada da Liga NOS 2014/2015 - siga o minuto a minuto do jogo FC Porto x Sporting, com cobertura total em Vavel Portugal, acompanhe todos os focos de interesse do clássico, em directo , grátis.