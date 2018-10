SAD benfiquista adquire a totalidade do passe de Pizzi

Luís Miguel Afonso Fernandes, mais conhecido por Pizzi no mundo futebolistico, viu esta Terça-feira o seu passe pertencer totalmente ao clube da 2ª circular. O jogador adaptado a médio por parte do seu treinador Jorge Jesus, chegou a Lisboa no inicio da presente época num valor a rondar os 6 milhões de euros, por apenas 50% do seu passe.

Hoje, dia 3 Março, o Benfica emitiu um comunicado a informar que adiquiriu a totalidade do passe do jogador, por uma quantia ligeiramente inferior do que tinha pagado anteriormente.

Sendo a sua posição de origem ocupada por Eduardo Salvio (Extremo Direito), Pizzi tem vindo a ganhar lugar na equipa encarnada nos últimos jogos no meio campo ofensivo, colocando o brasileiro Anderson Talisca no banco.

Depois de um inicio de campeonato espectacular do jogador proveniente do Baía. muitos criticos e comentadores, já comparam a temporada de Talisca à de Fredy Montero (Sporting, 2013/2014), sendo semelhante a quantidade de golos marcado no inicio da época e o repentino declinio de forma no decorrer do campeonato.

Com as recentes exibições de gala do jogador formado no SC Braga, o mesmo tem como objectivo ser novamente chamada à selecção nacional ao comando de Fernando Santos - na passada jornada marcou um golo de belo efeito no Benfica 6-0 Estoril.