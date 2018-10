Juanfran reitera desejo de voltar à final da 'Champions'

O lateral destacou o desejo de ganhar ao Valência no Vicente Calderón, no duelo da jornada 26 da La Liga e relembrou a «Champions» que o Atlético perdeu no Estádio da Luz, em Maio de 2014, revelando o desejo de voltar à final europeia.