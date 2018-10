Manor alinha em Melbourne e nomeia administradores

De acordo com o site Motorsport, o milionário britânico Sean Fitzpatrick - fundador e presidente da Ovo Energy - poderá ter investido cerca de 40 milhões de libras para adquirir a Manor (ex-Marussia), depois de ter estudado a aquisição da Caterham no final do ano passado. O interesse de Fitzpatrick era já conhecido; anteriormente, o britânico pensara já em adquirir uma equipa na Fórmula E.

Para além de Fitzpatrick, Justin King, antigo diretor da Sainsbury's e pai do piloto da GP3 Jordan King, é o diretor interino da equipa, enquanto que Graeme Lowdon é o diretor desportivo e John Booth faz parte da direção da Manor.

Manor iniciará temporada com carros de 2014 alterados

«A equipa tem vindo a preparar os carros com os quais vai começar a temporada de 2015 e que cumprem integralmente os regulamentos deste ano. Mais tarde na temporada, irá introduzir um novo carro com especificação de 2015, de acordo com os projetos iniciados no ano passado», afirmou a equipa no seu comunicado oficial.

Já Graeme Lowdon agradeceu a todas as entidades ligadas ao automobilismo que ajudaram a que a Manor pudesse regressar às pistas a tempo da nova temporada.

«Quero agradecer a todas as equipas, à FIA, à Formula One Management, aos nossos fornecedores e funcionários e, claro, a todos os fãs pelo apoio que temos recebido ao longo destes últimos seis meses. Tem sido um período desafiador para todos nós, mas superámo-nos e agora só queremos correr novamente», começou por afirmar.

«Com uma formidável nova liderança empresarial na figura de Stephen Fitzpatrick e a presença no conselho de Justin King, agora estamos numa óptima posição para enfrentar a nova temporada. Este é um momento fantástico e muito gratificante para todos os envolvidos», concluiu o diretor desportivo da marca.

Até agora, o único piloto confirmado é o britânico Will Stevens. O segundo piloto da marca será anunciado nos próximos dias.