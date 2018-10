Em recuperação: Borussia Dortmund na senda das vitórias

Há menos de um mês atrás, o Borussia Dortmund encontrava-se na última posição do campeonato alemão. A equipa de Jurgen Klopp, parecia na altura, destinada ao fracasso, chegando mesmo os adeptos mais pessimistas a temerem uma eventual despromoção à segunda divisão alemã.

Volvidas quatro jornadas da Bundesliga, o cenário é absolutamente distinto. A possibilidade de qualificação da equipa para as competições europeias da próxima temporada é deveras verosímel. Nos últimos sete jogos oficias disputados, o Dortmund alcançou seis vitórias e concedeu apenas uma derrota - ocorrida nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente à Juventus em Turim por duas bolas a uma.

O excelente estado de forma de jogadores como Marco Reus ou Pierre-Emerick Aubamayeng, aliado a uma significativa melhoria da dinâmica, organização e eficiência dos processos coletivos da formação do Borussia Dortmund, têm catapultado a equipa para a senda dos triunfos. Certo é que para já, Jurgen Klopp prefere não entrar em euforias quanto à ascenção da sua equipa na tabela classificativa da Bundesliga, preferindo focar-se no objectivo da manuntenção: «Da forma como as coisas estão, os lugares de qualificação europeia não têm nada a ver connosco e não me interessam. Temos de estar concentrados no essencial [ficar na Bundesliga]", disse Klopp citado, pela AFP na passada Terça-feira.

Após o jogo com o Dínamo de Dresden, que contou com a vitória do Dortmund por duas bolas a zero em visita ao estádio Glücksgas-Stadion, Klopp abordou ainda a lesão de Marco Reus gerada após uma entrada assassina de Dennis Erdmann, apontando críticas ao departamento médico do próprio BVB: «Se o Reus sofreu apenas uma pancada, então foi uma boa noite para ele. Estava muito irritado porque toda a gente olhou-me como se ele tivesse partido a perna. Sou uma pessoa muito simples e se todos me olham como se a perna estivesse partida, eu acredito nisso. Espero que da próxima vez, eles informem-me mais cedo quando se tratar apenas de uma pancada», apontou Klopp em conferência de imprensa depois do jogo de Terça-feira.

A lesão de Reus acabou por não passar de um mero susto, visto que o extremo alemão de 25 anos, incorporou recentemente a lista de convocados para o jogo da vigésima quarta jornada, que se realizará hoje frente ao Hamburgo na Imtech Arena. O Dortmund tentará pois, mediante a sua qualidade colectiva e individual, somar a quinta vitória consecutiva na Bundesliga.