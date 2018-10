Última hora: Manor passa testes de colisão da FIA

A Manor F1 Team anunciou ao final da tarde de hoje, nas redes sociais, que os seus monolugares de 2014 alterados para corresponder aos novos regulamentos passaram os testes de colisão da Federação Internacional do Automóvel.

Era o passo que faltava para confirmar a Manor no grid de Melbourne, depois da equipa anteriormente conhecida por Marussia ter anunciado estar em condições de marcar presença na primeira prova da temporada.

"Great news! We've passed the FIA crash tests and we're all set for Melbourne. Excited much?”, escreveu a equipa britânica no Facebook.

Recorde-se que a Manor correrá parte da temporada com os seus monolugares de 2014 (equipados com motores Ferrari), uma vez que os seus sucessores ainda estão em fase de desenvolvimento, fruto dos problemas financeiros que suspenderam recentemente as actividades da equipas.