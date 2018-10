Chancel Mbemba perto de ingressar no FC Porto

A imprensa desportiva belga dá hoje conta do possível negócio entre Porto e Anderlecht tendo em conta a transferência do jovem central Chancel Mbemba para o reino do Dragão.

O defesa de apenas 20 anos está nos planos do FC Porto para a próxima temporada e o jornal «HLN» avança com acordo total entre os dois clubes para a vinda do atleta natural da República Democrática do Congo.

O negócio tornou-se possível devido à ida do central Rolando, por empréstimo, para os belgas do Anderlecht, no passado Janeiro. A aproximação entre dos dois clubes, encetada nesse mês, poderá ainda envolver outras transacções - o jovem prodígio Youri Tielemans tem sido apontado como futuro reforço do Dragão.