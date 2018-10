Atlético e Valência lutam pelo acesso à Liga dos Campeões

Os confrontos entre Atlético de Madrid e Valência tem sido sempre pautados pelo equilíbrio. Em termos absolutos, em 181 jogos o Atlético obteu 71 vitórias, 44 empates e o Valência venceu 66 vezes. No estádio do Atlético, o Vicente Calderón, tem sido diferente com os «Colchoneros» a levarem uma grande vantagem com 46 vitórias em 90 jogos e o Valência a ganhar apenas 20 vezes.

A época passada o Atlético venceu por 3-0 com dois golos de Diego Costa e um de Raúl García. Neste momento as equipas estão afastadas por um ponto estando o Atlético com 54 em terceiro e os comandados de Nuno Espirito Santo em quarto com 53.

Ambas as equipas primam por uma boa qualidade defensiva, os «Colchoneros» são a segunda melhor defesa da Liga e o Valência a terceira, nunca dão um lance como perdido com os de Madrid a recuperarem 1.746 bolas e os comandados pelo portugues, Nuno Espirito Santo, com 1.714 recuperações.

Esta filosofia de jogo leva a um apoio incondicional por parte dos dirigentes e adeptos de ambos os clubes. O Atlético não poderá contar com o jovem Saúl Ñíguez, que se encontra a recuperar de uma mazela e com o brasileiro João Miranda e o extremo francês Antoine Griezmann, ambos por acumulação de amarelos. Quem não deverá jogar pelo Valência é o avançado espanhol Paco Alcácer que, apesar de convocado, provavelmente não será utilizado, pois voltou recentemente depois da lesão no joelho direito.

Nuno Espírito Santo acha que vai ser um jogo extremamente dificil. «É uma grande equipa, grandes jogadores e um grande treinador. Na sua casa é muito forte. Espero uma partida disputada e intensa com as duas equipas a quererem conquistar a vitória».

O central uruguaio do Atlético, José María Giménez, assegurou que a próxima partida é «mais uma final. Vamos os defrontar com muita responsabilidade, é um rival directo e jogamos em casa com os nossos adeptos».