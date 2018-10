Ruptura na coxa: Jackson pára entre duas a quatro semanas

Jackson Martínez, goleador da Liga NOS, irá falhar duas a quatro semanas de competição, devido à ruptura na coxa esquerda, mazela que surgiu na partida contra o Braga, ontem, na Pedrera.

O FC Porto irá ficar privado do seu grande finalizador, titular absoluto do onze de Julen Lopetegui - o melhor marcador do FC Porto e da liga nacional, irá falhar a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, contra o Basileia, na próxima Terça-feira.

Vincent Aboubakar, reforço de 2014/2015, será o substituto do colombiano; Gonçalo Paciência voltará ao banco dos Dragões, sendo segunda escolha para os planos de ataque da formação azul e branca.