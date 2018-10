Benfica: Rui (será) Fonte para trazer Dálcio

O Benfica tem confirmado o seu interesse no extremo Dálcio, actualmente a actuar nos azuis de Lisboa e que é observado como promessa no futebol português. E o jogo de charme para que rume à Luz faz com que já se afinem as negociações. Assim, avança o Jornal O Jogo, Rui Fonte poderá ser utilizado como moeda de troca e ser cedido em definitivo ao Belenenses, onde já actua desde o último Mercado de Inverno.

A inclusão do avançado em mais um negócio a envolver os dois emblemas, terá como objectivo diminuir o valor pago pelo Benfica aos do Restelo, já que a cláusula de rescisão de Dálcio está avaliada em 7,5 milhões de euros, inserida em contrato vigente até 2020.

Dálcio, de 18 anos, deve o seu lançamento a Lito Vidigal, que tem apostado, com sucesso, na sua integração no plantel desde a partida contra o Gil Vicente, em Janeiro. Para além da observação encarnada nos jogos em Belém, também a Juventus terá pedido informações sobre o atleta.