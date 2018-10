Adeline Hecart vence Grande Prémio

A amazona francesa Adeline Hecart foi a melhor entre os 67 cavaleiros que disputaram o Grande Prémio deste fim-de-semana no Vilamoura Atlantic Tour 2015. Adeline venceu a prova de obstáculos de 1,45m com a ajuda do seu cavalo Question D’ Orval.

«O percurso não foi fácil. A minha primeira dificuldade foi logo no duplo mas decidi abrandar e correu bem. Depois o triplo foi outro grande desafio. Enfim, foi uma vitória que deu luta! Estou muito contente», conta a atleta francesa que concluiu a barrage em 43’66.

A segunda posição foi alçancada por outro francês. Cédric Angot e o seu Saxo de la Cour terminaram a barrage com quatro segundos a mais que o primeiro conjunto. O bronze foi entregue ao italiano Antonio Alfonso, que montou Redskin de Riverland. Na quarta posição ficou Sanne Thijssen com Con Quidam. Mário Wilson Fernandes e o seu Zurito conseguiram o quinto lugar.

O cavaleiro português terminou esta semana de provas em grande. Este sábado, dia 7, venceu o Big Tour com obstáculos de 1,40m com a ajuda do seu Abanderado.

O Grande Prémio de hoje, CSI2*, teve um prize money total de 24.500 euros e integrou a programação de Loulé – Cidade Europeia do Desporto. Os executivos da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Quarteira, assim como o presidente do Turismo do Algarve, Desidério Silva acompanharam a competição e aproveitaram para fazer uma visita aos impressionantes bastidores da cidade equestre, montada no Centro Hipico de Vilamoura. O presidente louletano Vítor Aleixo, reforçou a importância desta competição para a economia do concelho e elogiou o trabalho desenvolvido por António Moura, o organizador do Atlantic Tour.

Esta segunda-feira é dia de paragem para os competidores, mas terça-feira recomeçam as provas de cavalos novos, com 5, 6 e 7 anos.