Messi alcança Cristiano Ronaldo no topo dos goleadores da La Liga

O Barcelona subiu à liderança da Liga BBVA no passado fim-de-semana, ultrapassando o rival Real Madrid após uma goleada de 6-1 sobre o Rayo Vallecano, e, acompanhando a torrente enérgica dos catalães está o craque argentino Messi, cada vez mais em forma.

Messi elevou a fasquia e desatou a marcar e a realizar assistências, tendo com esse vendaval de golos alcançando Cristiano Ronaldo no topo da lista de melhores marcadores da Liga BBVA - ambos os craques mundiais contabilizam 30 golos na prova espanhola.

O argentino marcou 18 golos em 2015 e completou 10 assistências para golo em apenas 16 jogos, subindo a pulso na tabela dos artilheiros e igualando Ronaldo, que parece estar a sofrer com a queda de forma da equipa «merengue», actualmente em perda de fôlego.

Com o «hat-trick» realizado contra o Rayo, Messi atingiu o seu trigésimo segundo trio de golos num jogo, superando Telmo Zarra (lendário jogador do Athletic) nesse cômputo - é agora ele o atleta do futebol espanhol com mais «hat-tricks».