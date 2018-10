Aboubakar renderá Jackson: aposta total no camaronês para 2015/2016

Vincent Aboubakar será a grande aposta do FC Porto para liderar o ataque na temporada vindoura; o ponta-de-lança que veio do Lorient será o natural sucessor do goleador nato Jackson Martínez (líder da lista dos melhores marcadores da Liga) - o colombiano sairá no final da temporada e abrirá vaga para o internacional camaronês.

Apesar de estar afastado da titularidade, Aboubakar é visto pela SAD portista como um activo jovem que poderá florescer com a experiência na Primeira Liga; a supremacia goleadora de Jackson tem mantido o ex-Lorient na sombra, mas 2015/2016 poderá mesmo ser a época de afirmação do camaronês.