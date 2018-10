Resultado Barcelona e Manchester City na Liga dos Campeões (1-0)

Quanto a nós resta agradecer a sua preferência e continue a apreciar o nosso trabalho aqui, na VAVEL. Continuação de uma boa semana...

Fim de uma eliminatória em que o vencedor não oferece contestação. O Barcelona, tanto em Manchester como na Catalunha, dominou quase por completo um City que, embora possua uma excelente equipa, não mostra "estaleca" para esta fase da competição. Vitória mínima mas suficiente dos homens de Luis Enrique que só por enorme exibição de Joe Hart não avolumaram mais o resultado. Do outro lado, Ter Stegen negou a possibilidade do "citizens" reentrarem na eliminatória ao parar uma grande penalidade cobrada por Aguero ao minuto 78. O Barcelona segue assim em frente na Champions League.

Fim da partida!!! Barcelona segue em frente na Liga dos Campeões.

90+2' Intransponível. Que grande defesa de Hart no um para um contra Neymar.

90+1' Substituição no Barcelona: Sai Daniel Alves e entra Adriano.

90' Vamos ter mais dois minutos de jogo.

89' Mas que enorme jogo está a fazer Joe Hart. Combinação magistral entre Neymar e Messi mas Hart, de forma impressionante, volta a fechar a baliza inglesa.

87' Substituição no Man. City: Sai Milner e entra Lampard.

86' Mais uma grande defesa de Joe Hart, Suárez aparece sozinho não consegue ultrapassar o guardião britânico.

84' Substituição no Barcelona: Sai Rakitic e entra Rafinha.

83' Livre muito perigoso de Messi mas ligeiramente por cima.

82' Cartão amarelo para Demichelis por falta sobre Suárez.

81' Cruzamento perigoso de Kolarov mas nova boa intervenção de Stegen.

80' Cartão amarelo para Dani Alves que falha assim o próximo confronto europeu.

79' Mais uma mancha preciosa de Joe Hart e novamente sobre Neymar.

78' E defende Ter Stegen!! O guardião alemão adivinhou para onde ia bater Aguero.

78' Penalty para o Man. City!! Falta de Piqué sobre Aguero.

77' Nova excelente parada de Joe Hart, desta feita é Neymar quem aparece na cara do inglês.

73' Primeiro toque na bola de Bony e logo com um remate perigoso. Tenta o City chegar ao golo que dê esperança aos ingleses.

72' Substituição no Man. City: Sai, ovacionado, Yaya Touré e entra Wilfred Bony.

71' Golo anulado ao ataque do Barcelona. Alba insere a bola dentro da baliza mas estava em posição irregular. Boa decisão do auxiliar.

67' Fantástico trabalho de Yaya Touré que atira muito forte mas ligeiramente ao lado da baliza de Stegen.

66' Messi volta a aparecer em boa posição mas novamente Hart a fazer a "mancha" de forma perfeita.

64' Uma ocasião para cada lado: bela combinação entre Yaya Touré e Navas que não consegue servir ninguém na perfeição. No contra-ataque Neymar serve Messi que não consegue ultrapassar Joe Hart no um para um. Muito mérito do guardião inglês.

63' Bela combinação do tridente ofensivo do Barcelona com Suárez a aparecer na cara de Hart e atira para fora.

61' Cruzamento de Navas para as mãos de Ter Stegen.

59' Fora-de-jogo assinalado a Luis Suárez.

57' Remate mais uma vez de Kolarov para nova defesa segura do guardião alemão.

57' Ter Stegen inventa muito longe da baliza permitindo que Aguero recuperasse a bola mas o argentino não consegue finalizar da melhor forma.

50' Aguero cai na área em lance dividido com Dani Alves. O juiz italiano nada assinala.

49' Dupla oportunidade para os catalães: primeiro é Messi quem descobre Jordi Alba que finaliza para defesa de Hart e na sequência é o astro argentino a tentar a sua sorte mas nova parada do guardião inglês.

48' Jogada individual do croata Rakitic que finaliza de forma algo torta.

46' Cruzamento de Suárez, corte de Sagna direto ao pé direito de Iniesta que atira forte mas à figura de Hart.

46' Já se joga a segunda parte!

Substituição no Man. City: Sai Nasri e entra Navas.

Chega ao fim o primeiro tempo numa partida amplamente dominada pelo Barcelona. O City, só a espaços tentou chegar próximo da baliza dos visitados mas sem criar qualquer perigo. Messi, que tem estado a espalhar magia pelos relvados da Catalunha, serviu na perfeição o croata Rakitic que com calma e subtileza fez o primeiro e único golo até agora, à passagem do minuto 31. A equipa de Pellegrini terá que mostrar muito mais se quer continuar na maior prova de competições da Europa.

Intervalo!

45+1' Aguero tenta a jogada individual, ganhando canto que não trouxe qualquer perigo para a baliza catalã.

45' Remate fortíssimo de Yaya Touré mas por cima.

44' Excelente passe de Neymar a isolar Suárez que consegue finalizar para a baliza mas a bola bate no poste e sai das quatro linhas.

40' Novo grande passe de Messi, desta feita para Neymar que novamente não consegue dar seguimento, tentanto assistir o argentino permitindo o corte de Sagna.

36' Quarto cartão amarelo para os forasteiros, desta feita para Nasri por entrada muito dura sobre Neymar.

35' Livre cobrado por Rakitic mas sem qualquer perigo.

34' Falta de Yaya Touré sobre Suárez. Livre perigoso para o Barça.

Passe magistral de Messi que isola Ivan Rakitic que, com muita frieza, "pica" sobre Joe Hart fazendo o primeiro tento do encontro.

31' GOLOOOOOOOOOO BARCELONA!!!

28' Na sequência, o nº10 catalão atira novamente por cima.

27' Cartão amarelo para David Silva por falta sobre Messi.

23' Nova arrancada formidável de Messi, Neymar não deu seguimento ao lance criado por "La Pulga".

20' Cartão amarelo para Kolarov por falta sobre Messi.

18' Tentativa do meio da rua por parte de Kolarov, seguríssimo Ter Stegen a segurar o esférico.

18' Canto aliviado por Piqué.

17' Canto para o City.

16' Na sequência, livre direto cobrado por Messi a passar ligeiramente por cima.

15' Bela arrancada de Neymar travada por Fernandinho. Cartão amarelo para o médio do Manchester.

14' Bom envolvimento do ataque inglês com o "regressado" Yaya Touré a servir Milner que não consegue finalizar com qualidade.

11' Jogada muito rápida a envolver Messi e Iniesta, finalização do argentino para boa parada de Joe Hart.

9' Primeira tentativa por parte dos "citizens" com o remate de Aguero a sair desviado. Canto sem qualquer perigo.

8' Entrada muito forte da equipa catalã, com Messi a conduzir, serve Suarez que tenta servir de novo o argentino, corte na hora certa de Fernandinho.

7' Jordi Alba cai depois choque com Nasri, Rocchi manda jogar.

6' Primeira grande oportunidade de golo da partida. Neymar aparece sozinho frente Jor Hart, atira a contar mas o esférico embate no poste e ressalta caprichosamente para fora do terreno de jogo.

3' Primeiros "arrufos" da partida entre Nasri e Jordi Alba. O árbitro italiano avisou os dois atletas.

1' Já se joga na Catalunha.

19:45: Equipas a postos, Barça capitaneada por Iniesta. Man. City tem em Kompany o seu líder.

19:44 Já se ouve o hino da Liga dos Campeões.

19:34 Estádio cheio para acompanhar este fantástico encontro de futebol.

19:22. Já há onzes oficiais

Barcelona: Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Mathieu, Alba, Rakitic, Mascherano, Iniesta, Messi, Suárez e Neymar.

Man. City: Hart, Sagna, Kompany, Demichelis, Kolarov, Nasri, Yaya Touré, Fernandinho, Milner, David Silva e Kun Aguero.

18:15. «Precisamos de jogar da mesma forma que na segunda parte da primeira mão. Durante parte do primeiro tempo, o Barça controlou os acontecimentos, mas na etapa complementar tivemos oportunidades. Precisamos de jogar 11 contra 11, e para além disso temos equipa para jogar da mesma forma que na segunda parte», explicou Manuel Pellegrini, dando a receita para o sucesso.

17:55. «Não considero que o jogo da época passada possa servir de indicador, porque ambas as equipa mudaram alguns jogadores. Não é possível garantir a qualificação se apenas jogarmos muito bem num dos jogos. Também temos de jogar bem na segunda mão para ver se conseguimos voltar a afastar o City», afirmou Luis Enrique, técnico do Barcelona.

17:40. Onzes prováveis do Barcelona x Manchester City:

17:30. O Manchester City deverá alinhar num 4-2-3-1 com a dupla Yaya Touré e Fernando a sustentar a estutura de Manuel Pellegrini. Kolarov deverá entrar para o lado esquerdo da defesa e James Milner deverá jogar na faixa direita do ataque, passando David Silva para o miolo, actuando atrás do argentino Kun Aguero; Edin Dzeko deverá ficar no banco.

17:20. O Barcelona deverá alinhar no seu habitual 4-3-3 com Ivan Rakitic e Iniesta no papel de construtores de jogo; atrás, liderando a defesa, estará Mascherano já que Sergio Busquets está lesionado. Marc Bartra deverá alinhar no eixo defensivo ao lado de Gerard Piqué. No tridente de ataque estarão os perigosos Neymar, Luis Suárez e Messi.

17:05. Na última partida entre ambos, jogada em Camp Nou, o Barcelona levou a melhor por 2-1, com golos caseiros de Lionel Messi e Dani Alves contra um tento solitário dos «Citizens», marcado pelo defesa central Vincent Kompany. Nunca o Manchester City, em três encontros, foi capaz sequer de empatar contra o Barcelona.

16:50. Esta é já a segunda eliminatória em que Barcelona e Manchester City se encontram: na temporada passada, nos mesmos oitavos-de-final, o sorteio ditou o embate entre Barcelona e Manchester City - os catalães acabaram por levar a melhor, vencendo ambas as partidas e terminando a eliminatória com um agregado de 4-1 (0-2 no Etihad e 2-1 em Camp Nou).

16:40. A desvantagem do Manchester City poderia ter sido praticamente irremediável, não fosse o falhanço de Messi e a excelente defesa do inglês Joe Hart - o «keeper» do City parou uma grande penalidade marcada pelo argentino no cair do pano, impedindo o terceiro golo forasteiro ao Barcelona, golo que poderia ter sido fatal para as aspirações da equipa de Manuel Pellegrini.

16:30. Na primeira mão, o Barcelona entrou melhor no jogo e foi a equipa dominante durante toda a partida - Luis Suárez foi o herói do duelo europeu, ao apontar os dois golos que dão vantagem ao Barcelona; a passe de Messi, Suárez inaugurou o marcador e ainda na segunda parte marcou o 0-2. Aos 69 minutos, o argentino Aguero reduziu a desvantagem para 1-2.

16:20. Esta segunda mão em Camp Nou colocará frente a frente duas equipas com estratégias diferentes: o Barcelona jogará com o facto de ter vencido 1-2 no Etihad Stadium, tentando explorar o maior pendor ofensivo do Manchester City, que precisa de marcar, pelo menos, dois golos, para poder respirar na eliminatória. Os «Citizens» tentarão marcar cedo e destabilizar a tranquilidade caseira.

16:10. O Barcelona chega a esta partida motivado por um positivo ano de 2015, até agora: os catalães têm vindo a subir de rendimento e até ultrapassaram o rival Real Madrid na tabela classificativa da Liga BBVA. Já o Manchester United vem de uma derrota na Premier League, frente ao modesto Burnley, e segue na segunda posição da Premier League, atrás de Chelsea.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Barcelona x Manchester City, referente à segunda mão dos oitavos-de-final da UEFA Liga dos Campeões. A partida será disputada em Camp Nou. Siga o minuto a minuto do jogo Barcelona x Manchester City, , em Vavel Portugal.