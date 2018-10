De acordo com o diário espanhol «Mundo Deportivo», o médio defensivo alemão Sami Khedira esteve na passada terça-feira na Alemanha onde se reuniu com os dirigentes do Schalke 04, por forma acertar o contracto com a equipa alemã.

O jogador está a poucos meses de terminar o seu vínculo ao Real Madrid, e já referiu que não existem hipóteses de renovar com a formação madrilena, onde actua desde 2010, proveniente do Estugarda.

Está então assim para breve o regresso de Khedira ao futebol germânico.