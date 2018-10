Atlético Madrid: Alex Sandro para tomar lugar de Siqueira

O Atlético Madrid está atento à evolução do defesa lateral esquerdo brasileiro Alex Sandro, dono da faixa canhota do FC Porto. O internacional «canarinho» está na lista de preferências do clube «colchonero» para a temporada 2015/2016, entrando nas contas de Diego Simeone para renovar a defesa madrilena do campeão.

Alex Sandro, como Danilo, dono da faixa direita da defesa portista, está bem referenciado por vários clubes europeus de primeira linha e poderá estar prestes a abandonar o reino do Dragão a troco de uma quantia bem choruda - o Atlético poderá ser esse clube, segundo avançou ontem o jornal desportivo espanhol «Marca».

O jogador do FC Porto é pretendido no Vicente Calderón para ocupar o lugar de Siqueira e de Ansaldi, os dois laterais esquerdos escolhidos por Simeone para atacar a presente temporada. Nem o antigo defesa do Benfica (sagrou-se campeão pelos encarnados na temporada transacta) nem o argentino ex-Rubin Kazan são escolhas que agradem ao técnico: ambos não convenceram Simeone.

Os dois clubes têm boas relações comerciais e tal facto poderá facilitar a abertura das negociações, no final da temporada. O FC Porto negociou com os madrilenos o passe do avançado Adrián López e também a cedência do jovem médio Óliver Torres, que permanecerá no Dragão até ao término da época. Caso Porto e Atlético discutam os termos de uma possível transferência de Alex Sandro, abrir-se-á a possibilidade de estender o empréstimo de Óliver em troca de uma redução das verbas pagas pelos «colchoneros».

Convém relembrar que o contrato de Alex Sandro terminará em 2016: o FC Porto terá de rentabilizar o seu passe em tempo útil ou, caso o jogador se mostre receptivo, renovar o vínculo e prolongar a estadia do tão cobiçado lateral.