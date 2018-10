Vavel avança: Zenit prepara contratação de Salvio

Eduardo Salvio é o alvo de André Villas-Boas, treinador do Zenit, para a época 2015/2016: o jogador argentino é um desejo antigo do clube russo, que já apontou baterias para a negociação do passe do extremo do Benfica, tido como uma das peças mais importantes do xadrez de Jorge Jesus.

O interesse do milionário Zenit em Salvio não é novo e, como noticiara «O Jogo», o jogador encarnado esteve prestes a transferir-se para o campeonato russo em Setembro de 2013, mas a lesão grave contraída na partida contra o Sporting abortou o progresso das negociações entre Benfica e Zenit. Mas, na sequência da transferência de Ezequiel Garay para o Zenit, o clube de São Petersburgo garantiu o direito de preferência pelo extremo direito das águias.

O diminuto valor pago pelo passe do internacional argentino Garay, mundialista titular da finalista Argentina, é um dos indícios que deixa antever um acordo de cavalheiros entre clubes, em que, na próxima transferência efectuada, tal valor em falta seja devidamente pago no bolo da transferência de Salvio. O jornal «Record» garantia em Junho de 2014 que o clube russo havia adquirido o direito de preferência por Salvio e, em Itália, o site Tuttomercattoweb dava conta do acentuado interesse do Zenit no extremo.

As informações recolhidas pela imprensa desportiva ao longo dos meses traçam como altamente provável a saída de Salvio no final da temporada 2014/2015, e, sabe Vavel Portugal, tal previsão está mesmo perto da realidade. O Zenit parte na frente mas a cobiça de outros emblemas europeus de relevo poderá desviar Salvio de São Petersburgo - PSG, Valência ou Tottenham são outros clubes que seguem atentamente a evolução do atleta de 24 anos.

Ainda para mais, a direcção do Benfica não enjeita a possibilidade de encaixar uma verba a rondar os 30 milhões de euros pelo passe do jogador, o mais caro da História do clube da Luz - 13,5 milhões de euros pela totalidade do passe (Benfica pagou 11 milhões de euros em 2012 pelos restantes 80%), mais 1,5 milhões de euros que o recordista anterior, Simão Sabrosa. Em tempo de redução de custos, a venda do passe de Salvio (um dos 5 atletas mais bem pagos do plantel) permitirá desafogar os cofres da Luz.

Salvio, ex-jogador de Lánus e Atlético Madrid, já recusou uma proposta de renovação apresentada pelo Benfica (expira apenas em 2017) na viragem do ano, tal como confirmou, na altura, o seu agente, Agustín Jiménez: «A renovação de contrato de Salvio está parada. O Benfica fez-nos uma oferta há três meses e nós recusámos. Desde então não houve mais contactos», afirmou em Janeiro passado. Mesmo concretizando a renovação, o cenário da saída continuará a ser o mais provável.