Israel rumo ao Euro 2016: Um país do Médio Oriente lutando pela Europa

Israel que é um país do Médio Oriente com excelentes perspectivas de qualificar para o Europeu de 2016. Neste momento está em primeiro do grupo B com três vitórias em tantos jogos e à frente de equipas como Bélgica ou Pais de Gales. No próximo Sábado Israel recebe o País de Gales num jogo importante para o possível apuramento.

A Associação de Futebol de Israel foi fundada em 1928, com o nome de " Associação Palestiniana de Futebol", e em 1954 integraram a Confederação de Futebol Asiática mas em 74 foi expulsa devido a problemas com as nações Árabes, nos próximos anos não se filiaram em nenhuma associação e em 1992 juntaram-se à UEFA.

Aquando da sua inclusão na Confederação de Futebol Asiática, venceu a Taça das Nações Asiáticas em 1964. Em 1970 no México conseguiu a sua única qualificação para um Campeonato do Mundo, perdendo o primeiro jogo para o Uruguai e empatando com a Suécia e a Itália nos restantes jogos. Para o Campeonato da Europa nunca se qualificou.

Em 2010, devido a impedir sistematicamente a construção de estádios de futebol e a realização de partidas na Palestina, o francês Michel Platini, presidente da UEFA, ameaçou expulsar Israel da UEFA. «Israel deve escolher entre permitir que o desporto palestiniano prospere ou confrontar-se com as consequências a que pode levar o seu comportamento», referiu o francês.

Um dos seus melhores jogadores de todos os tempos é o médio tecnicista Yossi Benayoun, que jogou por equipas como o Liverpool, Chelsea ou Arsenal e neste momento encontra-se no Maccabi Haifa em fim de carreira. Tem 96 internacionalizações e 24 golos.