Benfica: Fábio Coentrão pode estar de regresso à Luz

Fábio Coentrão está de saída do Real Madrid e o seu futuro pode passar pelo Benfica. Segundo a imprensa espanhola, a vontade do internacional português é de regressar a uma casa que bem conhece e onde foi muito feliz na época 2009/2010 e 2010/2011, conquistando um título de campeão nacional e duas Taças da Liga.

Segundo a mesma fonte, o clube da Luz está também interessado no regresso de um dos seus "meninos bonitos". Um dos entraves que o negócio poderá encontrar é o salário que o jogador aufere na capital espanhola. Para complicar, o Benfica não é o único interessado no jogador, com Besiktas e Fenerbahçe a estarem bem atentos à situação do lateral.