Benfica persegue Mitrovic mas preço elevado retarda progressos

Não é propriamente uma surpresa para o Benfica - o preço exigido pelo Anderlecht pela venda do passe do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic é extremamente elevado, e, sabe Vavel Portugal, está a atrasar profundamente o progresso das negociações entre os dois clubes.

O Benfica, que segue atentamente a evolução do avançado de 20 anos desde 2013, pretende garantir o concurso do jogador para a temporada 2015/2016, dando à frente de ataque da Luz um substituto à altura de Lima, que caminha, de forma natural, para a fase descendente da carreira em termos físicos.

O Anderlecht sabe que existe elevada procura pelo internacional sérvio e conta com esse factor para subir a parada negocial - as pretensões do clube belga fixam-se, actualmente, na fasquia dos 16 milhões, valor que o Benfica, em suposta contenção de custos, não estará disposto a pagar.

O preço exigido pelo Anderlecht tem atrasado a progressão do negócio, que sofreu alguns avançado inaugurais com uma reunião, em Lisboa, entre a direcção encarnada e o agente do jogador, Nenad Jestrovic, no passado Domingo, aquando do jogo Portugal x Sérvia.

O namoro entre o Benfica e Mitrovic prolonga-se desde 2013 e os encarnados estão impressionados com a regularidade do promissor jogador de apenas 20 anos, considerado como uma das maiores promessas do futebol sérvio - o avançado de 1,89 metros, é, actualmente, o melhor marcador da Liga belga, com 14 golos marcados em 27 aparições, num total de 2310 minutos no campeonato.

Mas, caso as pretensões do Anderlecht não sejam revistas (em baixa), dificilmente o Benfica irá atingir as demandas negociais dos belgas - os encarnados não irão além dos 12 milhões de euros pelo passe do ex-Partizan. No entanto, no horizonte poderá estar uma solução que envolva a ajuda e participação de um fundo de investimento, tal como sucedeu no caso de Lazar Markovic.