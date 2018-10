Vitória Setúbal: Cardiff pensa em Bruno Ribeiro para treinador

Por agora Bruno Ribeiro está concentrado em manter o Vitória Setúbal fora dos lugares de descida de divisão, mas já fez saber ao seu empresário César Boaventura, que deve manter os contactos com o clube galês da Cardiff.

O clube inglês que actua na segunda liga, mostrou o seu interesse no jovem técnico após indicações de José Mourinho, com quem Bruno Ribeiro fez um estágio aquando da passagem do «Special One» pelo Real Madrid e agora no Chelsea.

Bruno Ribeiro tem contracto com os sadinos até ao final da temporada, mas ainda não renovou. Uma experiência por «Terras de Sua Majestade», não seria algo de novo, já que enquanto jogador alinhou por três anos no Leeds United e outros dois no Sheffield United.