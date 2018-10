SC Braga: Bis de Zé Luís mantém Gil Vicente no fundo da tabela

O Sporting de Braga visitou ontem a cidade de Barcelos e não se deixou intimidar pelo desespero gilista, que, no fundo da tabela (acompanhado pelo Penafiel), procura desesperadamente por pontos que possam salvar a equipa da descida - com pouco a perder, o Gil Vicente voltou...a perder.

Com apenas 19 pontos na Liga NOS, mais dois que o lanterna vermelha Penafiel, o Gil tentava ontem, perante o quarto classificado, amealhar pontos que permitissem à equipa fugir aos durienses e aproximar-se do Arouca. Mas a força arsenalista veio, naturalmente ao de cima - um bis do avançado cabo-verdiano Zé Luis matou as esperanças gilistas.

O avançado foi a estrela da partida, não vacilando na hora de executar a grande penalidade (logo aos 4 minutos) e mostrando dotes de avançado tecnicista quando, aos 15 minutos, fintou um oponente e estoirou um míssil indefensável para o guarda-redes brasileiro Adriano.

Desta forma, o SC Braga mantém-se firme no quarto lugar da Liga NOS, a seis pontos (mas com mais um jogo) que o Sporting, que joga hoje à noite, frente ao Paços de Ferreira, na Mata Real. O rival vimaranense está na quinta colocação, a sete pontos da equipa orientada por Sérgio Conceição, que, devido a castigo, não pôde marcar presença no banco de suplentes dos bracarenses.