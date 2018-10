Zenit x CSKA: Bis de Hulk aproxima os 'Zenitchiki' do título russo

O Zenit venceu ontem o duelo contra o CSKA Moscovo, numa partida em que o internacional brasileiro Hulk foi crucial no caseiro triunfo dos «Zenitchiki», ao marcar dois golos e a ser a estrela que mais intensamente brilhou na partida cabeça-de-cartaz da jornada 21 da Premier Liga russa.

A formação de São Petersburgo foi a primeira equipa a marcar, após tiro indefensável de Hulk, aos 62 minutos de jogo. Aos 73 minutos o avançado ex-FC Porto voltou a fazer o gosto ao pé, encostando para dentro da baliza sem oposição qualquer. A festa nas bancadas contagiava o banco do Zenit, onde André Villas-Boas comemorava efusivamente.

O resultado viria a ser completado pelo jogador do CSKA, Carlos Standberg, aos 81 minutos. Com este triunfo, a turma do treinador português está mais perto de se sagrar campeão, quando faltam nove jornadas para o término da liga russa - o Zenit tem agora 8 pontos de avanço do segundo classificado, o próprio CSKA.