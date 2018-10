FC Porto pressionado não quer deixar fugir as Águias

O FC Porto recebe esta noite o Estoril, num jogo em que o principal objectivo, tem de passar pela vitória, para continuar a perseguição ao líder, Benfica. Para os «canarinhos» ,é impossível a qualificação para a Europa, portanto, sem grandes objetivos neste fase da época, a única atenção é mesmo tentar se distanciar o máximo possível dos ultimos lugares da tabela, visto não andarem muito distantes.

Os dragões vêm de um empate em casa do Nacional, e de uma derrota a meio da semana para a Taça da Liga frente ao Maritimo. Para não deixar fugir ainda mais o Benfica e continuar a depender de si mesmo, o FC Porto, vê-se na obrogação de ganhar ao Estoril, após a vitória do Benfica no Sábado frente ao Nacional no Estádio da Luz.

O Estoril vem de 3 empates consecutivos, tendo somado a último vitória já há algum tempo, tendo sido frente ao Arouca. Os «canarinhos» para se manterem nos 10 primeiros lugares da tabela, terão que começar a ganhar mais pontos, caso ambicionem esse objetivo.

Convocados FC Porto:

Guarda-redes: Helton e Fabiano;

Defesas: Danilo, Martins Indi, Marcano, Reyes e Alex Sandro;

Médios: Rúben Neves, Casemiro, Evandro, Herrera, Óliver Torres, Brahimi, Ricardo e Quintero;

Avançados: Hernâni, Quaresma, Gonçalo Paciência e Aboubakar.

Convocados Estoril:

Guarda-redes: Vagner e Kieszek.

Defesas: Yohan Tavares, Bruno Miguel, Anderson Luís, Mano, Emídio Rafael, Rúben Fernandes e Bruno Nascimento.

Médios: Afonso Taira, Filipe Gonçalves, Matías Cabrera, Diogo Amado, Mattheus e Tozé.

Avançados: Balboa, Sebá, Fernandinho e Léo Bonatini.

Em relação às ausêcias, o FC Porto vai contar com baixas importantes para esta partida, vendo Tello e Maicon de fora, juntando-se a Jackson e Adrian López. Na equipa visitante, Kléber e Anderson estão a recuperar de lesão, e o cabo-verdiano Babanco, que defrontou a seleção portuguesa na terça-feira, encontra-se castigado.