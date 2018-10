Vitória Setúbal x Sporting (1-2)

Liga NOS, 28ª Jornada, Estádio do Bonfim

Com este resultado o Sporting continua com os sete pontos de avanço sobre o Sporting Braga e consolida a sua terceira posição. Já os sadinos não souberam aproveitar as derrotas de Gil Vicente e Penafiel, para fugirem aos dois últimos da tabela. Esperamos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

A segunda parte fica marcada essencialmente pelas duas expulsões, primeiro Frederico Venâncio viu o segundo amarelo num desentendimento com Ewerton, que custou um amarelo ao brasileiro. Depois foi o próprio central dos leões a ver a segunda cartolina amarela numa falta sobre Suk.

Triunfo justo da equipa leonina por aquilo que fez mais na primeira parte do desafio. Quanto ao Vitória Setúbal apesar do golo de Suk logo abrir a segunda parte, não foi capaz de criar mais situações de perigo para Rui Patrício.

FINAL DA PARTIDA, VITÓRIA DO SPORTING POR 1-2 SOBRE O VITÓRIA SETÚBAL!

90+2' Cartão amarelo para Rui Patrício por demora na reposição da bola.

90+2' Remate de Lupeta descaído no lado direito da área leonina a sair ao lado.

90' Vão jogar-se mais três minutos.

83' Substituição no Vitória Setúbal, saiu Advíncula e entra Lupeta.

83' Alteração no Sporting, saiu Rosell e entra William Carvalho.

81' Cartão amarelo para Carrillo por empurrar Davila.

78' Substituição no Vitória Setúbal, saiu Paulo Tavares e entra Davila.

77' Remate de Advíncula para as mãos de Rui Patrício.

74' Cartão amarelo para agarrar Hélder Cabral.

71' Grande remate de Carrillo e com uma palmada Lukas Raeder evita o golo do peruano.

71' Substituição no Vitória Setúbal, saiu Zequinha e entra Pelkas.

70' Alteração no Sporting, saiu Tanaka e entra Slimani.

66' Alteração no Sporting, saiu João Mário e entra Tobia Figueiredo.

63' Cartão vermelho para Ewerton! O brasileiro derruba Suk e Olegário Benquerença entende que é passível de segundo amarelo.

61' Cartão vermelho para Frederico Venâncio e amarelo para Ewerton. Desentendimento entre os dois jogadores, o central do Vitória já tinha visto amarelo na primeira parte, vê o segundo e é expulso.

51' Remate de Rosell mas sai fraco para as mãos de Lukas Raeder.

49' Centro de Adrien Silva a passar perto do poste, mas sem ninguém do Sporting para o desvio.

46' GOOOLLLOOO DO VITÓRIA SETÚBAL!!! Jogada individual de Suk a passar por Paulo Oliveira e Rui Patrício e empurrar para dentro da baliza.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

Em cima do intervalo foi Tanaka a aproveitar ao mau corte de Frederico Venâncio para aumentar a contagem. A equipa sadina precisa de fazer mais e melhor na segunda metade, se ainda quiser chegar pelo menos ao empate. Aguardemos pelos segundos quarenta e cinco minutos.

Paulo Oliveira ameaçou de cabeça e foi precisamente com a cabeça que Carlos Mané deu vantagem ao Sporting já dentro dos últimos dez minutos.

Vai vencendo com justiça a equipa leonina. Apesar de uma melhor entrada do Vitória, a formação de Alvalade equilibrou as operações e conseguiu tomar conta do jogo.

INTERVALO DA PARTIDA, O SPORTING VENCE POR 0-2 O VITÓRIA SETÚBAL!

44' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Corte defeituoso de Frederico Venâncio a colocar a bola no pé esquerdo de Tanaka, que de primeira bate Lukas Raeder.

43' Pontapé de longe de João Mário a sair por cima da baliza.

40' Cartão amarelo para Frederico Venâncio por rasteirar Miguel Lopes.

38' GOOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Centro de Miguel Lopes e Carlos Mané de cabeça, nem precisou de saltar para bater Lukas Raeder.

30' Cartão amarelo para Jefferson por derrubar Paulo Tavares.

29. Cartão amarelo para Tanaka por entrada fora de tempo sobre Lukas Raeder.

28' Quase o golo do Sporting!!! Cabeçada de Paulo Oliveira e Lukas Raeder com uma enorme defesa desvia para a barra, segurando de seguida.

26' Remate de Carrillo para defesa segura de Lukas Raeder.

25' Vinte e cinco minutos de encontro com o Sporting a ter mais bola, mas sem levar perigo à baliza sadina. Por seu turno o Vitória deixou de chegar perto da área dos leões, centrando-se numa luta a meio-campo pela disputa do esférico.

15' Primeiro quarto de hora da partida com o Vitória Setúbal a entrar melhor nos dez minutos iniciais, pressionando o Sporting, mas aos poucos os leões equilibram as operações e vão tendo mais posse de bola.

12' Muito perto o Sporting de marcar! Confusão na área sadina, a bola sobra para João Mário que atira para defesa apertada de Lukas Raeder.

10' Remate de Zequinha com a bola a embater nas malhas laterais da baliza leonina.

7' Lançamento de linha lateral para os sadinos e João Schmidt na área de cabeça atira para as mãos de Rui Patrício.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O VITÓRIA SETÚBAL!

19:11. Entram as equipas no relvado do Bonfim.

19:05. Os jogadores ja recolheram aos balneários, daqui a pouco o início da partida.

18:45. As duas equipas já vão aquecendo no relvado do Estádio do Bonfim.

18:40. No banco do Sporting vão sentar-se, Marcelo, Tobias Figuereido, William Carvalho, André Martins, Montero, Capel e Slimani.

18:38. No banco de suplentes do Vitória Setúbal vão estar, Lázaro, Pedro Dávila, Pelkas, Rambé, Lupeta e Ney.

18:35. O Sporting joga com, Rui Patrício na baliza, a defesa com Miguel Lopes, Paulo Oliveira, Ewerton e Jefferson, no meio-campo Rosell, João Mário e Adrien Silva, na frente Carrillo, Tanaka e Carlos Mané.

18:30. O Vitória Setúbal vai alinhar com, Lukas Raeder na baliza, a defesa com Pedro Queirós, Frederico Venâncio, Miguel Lourenço e Hélder Cabral no meio-campo, Paulo Tavares, Dani e João Schmidt no ataque, Zequinha, Suk e Advíncula.

18:15. No lado do Sporting, Marco Silva acredita no regresso aos triunfos. «Sabemos que será um adversário complicado. Queremos voltar às vitórias depois de um empate muito penalizador na última jornada. Nos últimos três anos o Sporting perdeu duas vezes e empatou o outro jogo, mas não preparámos o jogo em cima da estatística».

18:10. Na antevisão do encontro, Bruno Ribeiro mostrou-se focado nos seus jogadores. «Não estamos preocupados com o Sporting. Estamos preocupados connosco, temos trabalhado bem e estou muito confiante. Sabemos o que queremos, e o que queremos é ganhar».

18:00. No novo milénio, o Vitória de Setúbal bateu o Sporting por quatro ocasiões em partidas da Liga jogadas no Bonfim (em 2004 por 2-0, em 2008 por 1-0, em 2012 por 1-0 e novamente em 2012 por 2-1). O Sporting não vence no Bonfim, para a Liga, desde o ano de 2010, altura em que bateu os sadinos por 0-3.

17:50. A última vez que o Vitória de Setúbal bateu o Sporting numa partida da Liga jogada no Bonfim foi na temporada 2012/2013, quando os sadinos, na jornada 8, receberam o bateram o leão por 2-1 com golos de Pedro Santos e Meyong. O tento forasteiro foi apontado por Jeffrén.

17:40. Na última partida disputada entre Sporting e Vitória de Setúbal, a vitória, tranquila, pertenceu à formação de Alvalade, que bateu os sadinos por claros 3-0, na jornada 11. Os tentos caseiros foram marcados por Slimani (2) e Fredy Montero.

17:30. Para o campeonato nacional, Vitória de Setúbal e Sporting encontraram-se por 133 ocasiões, com claro domínio dos Leões - 83 vitórias leoninas contra apenas 23 dos sadinos. Dessas 23 vitórias, 17 delas foram obtidas no Bonfim, onde, ainda assim, o Sporting venceu por 30 vezes.

17:25. Miguel Lopes deverá continuar a ser o lateral direito dos leões, que esta noite não vão poder contar com Nani devido a castigo. No lado sadino Bruno Ribeiro só não pode contar com François.

17:20. Nos últimos quatro jogos fora de casa, o Sporting não apresenta um registo positivo: os Leões apenas por uma vez venceram, no reduto insular do Marítimo. Nos restantes confrontos, ante FC Porto, Paços de Ferreira e Belenenses, o Sporting perdeu pontos e comprometeu a luta pelo campeonato.

17:10. O Sporting apenas regista duas derrotas na Liga NOS, precisamente adquiridas fora de Alvalade e ambas pelo resultado dilatado de 3-0, frente a Vitória de Guimarães e FC Porto. Além disso, os Leões sofreram quatro empates fora de portas (contra Académica, Benfica, Belenenses e Paços de Ferreira).

17:00. Das seis vitórias do Vitória de Setúbal em toda a Liga NOS 2014/2015, cinco delas foram obtidas no Estádio do Bonfim (diante de Gil Vicente, Nacional, Marítimo, Moreirense e Rio Ave); a última vitória caseira data de dia 25 de Janeiro de 2015.

16:50. O Vitória de Setúbal procura a sua quarta vitória na Liga NOS em 2015: os sadinos venceram dois jogos em casa (contra Moreirense e Rio Ave) e triunfaram uma vez fora de casa, contra Vitória de Guimarães. Nas últimas 9 partidas, apenas um triunfo a registar por parte da formação de Bruno Ribeiro

16:40. O jogo Vitória de Setúbal x Sporting colocará frente-a-frente o terceiro classificado Sporting, que estabilizou na posição, com 57 pontos, mais 7 que SC Braga; o Vitória FC, com 25 pontos, tenta garantir a manutenção, tendo 25 pontos na Liga NOS.

partida referente à 28 jornada da Liga NOS 2014/2015 - a partida será disputada no Estádio do Bonfim às 19:15