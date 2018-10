Diego Simeone e Carlo Ancelotti projectam Atlético x Real Madrid

Na antevisão do «derby» madrileno Diego Pablo Simeone anunciou que o guarda-redes Jan Oblak e o avançado Mario Mandzukic vão jogar de início na partida da primeira mão dos quartos-de-final, e alertou que o Real Madrid tem uma qualidade superior à sua equipa. «Em todos os lugares do campo não, mas em várias posições têm muito mais talento individual que nós. São duas equipas diferentes, cada uma com as suas qualidades», explicou o técnico argentino.

«As situações das partidas aparecem a partir de jogadas pontuais, uma bola parada, uma acção individual, um erro. Em qualquer partida sucedem estas situações». O treinador não se coibiu de ser extremamente elogioso em relação aos jogadores adversários. «Cristiano, Benzema e Bale são jogadores extraordinários. Tenho um grande respeito pela sua qualidade técnica. A presença de Ramos, Modric e a volta de James potenciam um rival que só por si já tem um grande potencial», deixando um apelo aos adeptos: «Espero que todos possam estar presentes. Há uma simbiose de energia entre os jogadores e os adeptos. Estar entre os oito melhores clubes do mundo é um orgulho para os adeptos e temos que jogar com isso”.

Simeone também relevou, no seu discurso, o facto de esta época o Atlético Madrid ter ganho sempre no Vicente Calderón ao rival Real - «Noutro momento foram 14 anos sem ganhar, agora esta situação mudou nas últimas partidas. Nós temos que nos focar no que se vai passar no jogo. Vamos encontrar um grande rival, num grande momento e temos oportunidade de fazer uma grande partida», terminando com a alusão de que ambas as equipas têm 50% de hipóteses de passar. «É uma partida e está claro que as probabilidades estão em aberto para os dois».

Quanto a Carlo Ancelotti, o técnico italiano considerou, na antevisão da partida, que o Atlético é uma equipa espinhosa por natureza mas que o objectivo pode até ser obtido sem qualquer vitória: «Cada jogo tem os seus problemas. Sabemos que são duas partidas importantes mas não necessitamos ganhar, podemos empatar nas duas ocasiões e passar a eliminatória». O plantel não tem jogadores lesionados e pode contar com todos os seus elementos - «Bale está bem, todos os jogadores estão bem e disponíveis para entrarem na convocatória», garantiu.