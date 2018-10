Como trunfo de Laporta: Futre crente na ida de Jorge Jesus para o Barcelona

No programa «Mercado», da CMTV, o antigo craque de FC Porto e Atlético Madrid, Paulo Futre, voltou a comentar a hipotética saída de Jorge Jesus do Benfica, frisando que a boa relação de Jorge Mendes com Joan Laporta poderá estar na base de uma provável ida de Jorge Jesus para o Barcelona em 2015/2016.

«Tem um empresário que é o Jorge Mendes, e ele acredita que o Jorge Jesus já está preparado para treinar uma grande equipa. Eu continuo a apostar no Barcelona», declarou Paulo Futre, que passou a explicar a intuição: «Se o Barcelona não ganhar a Champions (...) estou convencido que o Laporta vai com Jorge Jesus, porque Laporta e Jorge Mendes são grandes amigos», referiu.

A possibilidade do técnico das águias ingressar no Manchester City, que deverá abdicar de Manuel Pellegrini no final da temporada, também foi aflorada: «Begiristain também trabalha muito bem com o Jorge Mendes (..) é uma grande hipótese», afirmou Futre, aludindo à boa relação entre Txiki Begiristain, director-desportivo dos «Citizens» e o agente Jorge Mendes.

Jorge Jesus, recorde-se, caminha para o final do contrato com o Benfica, e, caso não renove, poderá assinar por outro clube no final da presente temporada de forma livre. Os rumores da imprensa desportiva indicam que existe a forte possibilidade da direcção encarnada pretender sensibilizar o treinador para a necessidade de este baixar o seu salário de 4 milhões/ano.