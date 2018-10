Button aponta vários problemas ao novo McLaren-Honda

Segundo Jenson Button, o monolugar da McLaren não está a sofrer apenas com os problemas relacionados com a sua unidade motriz Honda. Para o piloto de Woking, é ainda “necessário evoluir em diversas áreas. Ainda estamos muito fracos no downforce [força descendente].”

Para o britânico, que este ano forma dupla com Fernando Alonso, a eficiência do carro e a dirigibilidade são muito boas, mas falta ainda potência para que o carro possa ser competitivo. “Temos de melhorar em todas as áreas”, reconheceu Button.

O piloto mostra-se, porém, confiante numa boa recuperação da equipa assim que o campeonato chegar à Europa: “Penso que em Barcelona veremos bons avanços. De certa forma é bom ir encontrando questões no carro e ir solucionando-as, para que quando o problema do downforce esteja resolvido tudo o resto tenha sido já atendido também."

McLaren com início de temporada tenebroso

Os dois McLaren pouco rodaram nos testes de Inverno, e as três primeiras provas da temporada viram Alonso e Button frequentemente presos no final do pelotão, surgindo as mais das vezes apenas à frente dos Manor de Stevens e Mehri. Alonso não competiu na estreia do campeonato na Austrália por lesão, numa prova em que Button foi 11º, mas em que apenas 15 monolugares participaram. Na Malásia, ambos os McLaren foram obrigados a abandonar por problemas técnicos, e na China a equipa conseguiu pela primeira vez na temporada fazer os seus dois pilotos cruzar a linha de meta: Alonso foi 12º e Button 14º.