No lugar de Benzema, Chicharito será titular pelo Real Madrid

Com a ausência de Karim Benzema outro jogador irá fazer a sua posição no ataque «merengue». O escolhido de Carlo Ancelotti será Chicharito Hernández. O internacional mexicano apenas gozou do estatuto de titular no Real Madrid por seis vezes e acumula 783 minutos esta temporada.

Em teoria, fará dupla de ataque com Cristiano Ronaldo num 4-4-2 e esta dupla até fez cinco golos ante o Levante e Eibar, em partidas da Liga BBVA. Até à data o mexicano marcou cinco golos, sendo que quatro foram na dita Liga BBVA. O último golo que marcou na Liga dos Campeões foi a 07/11/2012 num jogo em Braga, que ficou 1-3 para o Manchester United, seu anterior clube.