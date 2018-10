Resultado Moreirense x Sporting na Primeira Liga 2015 (1-4)

Com esta vitória o Sporting fica a um ponto de garantir matematicamente o terceiro lugar, algo que pode conseguir já na próxima jornada frente ao Nacional. Já o Moreirense continua tranquilo a meio da tabela com a manutenção já garantida. Esperamos que tenham gostado de mais este directo e. Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Os leões tiveram mesmo as melhores ocasiões para aumentar ainda mais o placar, mas o guardiao Marafona negou as intenções dos atacantes da formação de Alvalade. Fredy Montero foi a figura do encontro ao apontar dois golos.

Triunfo justo do Sporting, longe de fazer uma grande exibição, teve a eficácia que faltou em outros desafios deste campeonato. Quanto ao Moreirense tentou reagir na segunda parte, mas nunca incomodou verdadeiramente Rui Patrício.

FINAL DA PARTIDA, VITÓRIA DO SPORTING POR 1-4 SOBRE O MOREIRENSE!

89' Cartão amarelo para Elízio por rasteirar William Carvalho.

88' Remate à entrada da área de Montero, mas desta vez a bola sai por cima da baliza.

86' Cartão amarelo para Montero por desviar a bola com a mão.

86' Substituição no Moreirense, saiu João Pedro e entra Gerso.

85' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Centro de Diego Capel e Montero a saltar de cabeça a bater Marafona, que ainda toca na bola.

83' Alteração no Sporting, saiu Nani e entra Diego Capel.

82' Livre batido na direita e Alex Gonçalves de cabeça atira por cima.

79' Cartão amarelo para Adrien Silva por falta sobre Diogo Cunha.

77' Substituição no Moreirense, saiu Arsénio e entra Alex Gonçalves.

76' Alteração no Sporting, saiu André Martins e entra Adrien Silva.

73' Nani de muito longe arrisca o pontapé que sai torto.

72' Livre directo de Nani e Marafona a socar para canto.

71' Cartão amarelo para Paulinho por agarrar André Martins.

66' Bom remate de Carlos Mané e Marafona a esticar-se todo para evitar o golo.

65' Vinte minutos da segunda parte, com o Moreirense a remeter o Sporting ao seu meio-campo, pressionando a equipa leonina que sente dificuldades em sair para o ataque.

62' Alteração no Sporting, saiu Tanaka e entra João Mário.

59' Passe de Diogo Cunha a isolar João Pedro, mas Rui Patrício mais rápido a sair primeiro da baliza e a pontapear para longe.

55' Remate cruzado de Montero a sair ao lado.

54' Substituição no Moreirense, saiu Lucas Souza e entra Bolívia.

53' Corte de Paulo Oliveira para a entrada da área e Arsénio a encher o pé, mas atirar por cima da barra.

51' Bom lance de Montero a centrar para o segundo poste, e Nani de cabeça obriga Marafona a uma grande defesa.

49' Nani tenta o remate de fora da área, mas a bola passa por cima da baliza.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

Veremos se a segunda parte vai trazer um melhor futebol, ou pelo menos golos que continuem a animar este desafio.

A eficácia leonina foi total e em dois minutos Montero e Tanaka aumentaram a vantagem para três golos. Porém a equipa da casa não esmoreceu e já perto do intervalo reduziu por Leandro Souza.

Primeira parte animada com quatro golos, mas longe de estar a ser bem jogada por qualquer uma das equipas. O Sporting entrou forte e marcou cedo por Carlos Mané, frente a um Moreirense que só acordou depois dos vinte minutos.

INTERVALO DA PARTIDA, O SPORTING VENCE O MOREIRENSE POR 1-3!

45' Cartão amarelo para Paulo Oliveira por derrubar Leandro Souza.

44' GOOOLLLOOO DO MOREIRENSE!!! Lance confuso na área dos leões, a bola acaba por cair nos pés de Leandro Souza, que não dá hipóteses a Rui Patrício.

42' Cartão amarelo para William Carvalho por agarrar Lucas Souza. O jogador leonino vai falhar o jogo com o Nacional na próxima jornada.

39' Golo mal anulado ao Moreirense!!! Na altura do passe de Diogo Cunha, João Pedro não estava em posição irregular.

36' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Grande passe de Nani a isolar Montero e este com um toque assiste Tanaka, que só tem de empurrar para o fundo da baliza.

34' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Lance na área do Moreirense, a bola sobra para Cédric que faz um pontapé, que torna a sair um passe desta vez para Montero, que num pontapé acrobático bate Marafona.

30' Meia hora com o Moreirense melhor agora na partida, a pressionar o Sporting e com isso a obrigar os leões a fazerem jogo directo, sem qualquer resultado e a perderem a bola com facilidade.

22' Cartão amarelo para Marcelo Oliveira por derrubar André Martins.

17' Canto batido na direita do ataque do Moreirense e Miguel Oliveira com o peito a obrigar Rui Patrício a ir ao relvado segurar o esférico.

16' Remate de longe por parte de João Pedro, mas sem perigo para Rui Patrício.

15' Primeiros quinze minutos de jogo marcados pelo golo «madrugador» do Sporting, que lhe permite ter o controlo da posse de bola, não dando grande possibilidades de ataque ao Moreirense.

Após a repetição do lance do golo, é possível comprovar de que no momento do passe de Montero, Carlos Mané estava adiantado e em posição irregular.

6' Partida interrompida para ser prestada assistência a Leandro Souza, após choque com Paulo Oliveira.

2' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Montero na área tenta o remate, mas a bola chega aos pés de Carlos Mané que remata para o fundo das redes. Parece estar ligeiramente adiantado o jogador português, na altura do passe de Montero.

1' Passe longo da defensiva do Moreirense e João Pedro na área leonina a dominar, mas depois atira ao lado.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O MOREIRENSE!

19:57. Entram as equipas no relvado em Moreira de Cónegos.

19:50. Os jogadores de ambas as formações recolhem aos balneários, com pouco público nas bancadas.

19:38. As duas equipas já vão aquecendo no bem tratado relvado do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

19:30. Marco Silva continua a fazer a gestão dos seus jogadores, e a jogar com dois avançados, Montero e Tanaka, relegando Adrien Silva, João Mário e Carrilo para o banco de suplentes.

19:26. No banco de suplentes do Sporting vão sentar-se, Marcelo Boeck, Miguel Lopes, João Mário, Adrien Silva, Carrillo, Diego Capel e Diego Rubio.

19:23. No banco de suplentes do Moreirense vão estar, Gideão, Anilton, Alex, Bolívia, Pedro Coronas e Patrick Gerson.

19:17. O Sporting vai jogar com Rui Patrício na baliza, a defesa com Cédric, Paulo Oliveira, Ewerton e Jefferson, no meio-campo alinham William Carvalho, André Martins, Nani e Carlos Mané, no ataque Tanaka e Montero.

19:15. O Moreirense vai alinhar com Marafona na baliza, a defesa formada por Paulinho, Danielson, Marcelo Oliveira e Elízio, no meio-campo André Simões, Diogo Cunha e Lucas Souza, na frente João Pedro, Leandro Souza e Arsénio.

18:45. O Sporting deverá alinhar com Tanaka na frente, dada a ausência de Slimani e o apagão de Montero; William Carvalho saltará novamente para a titularidade. No Moreirense, Battaglia falhará o jogo, por castigo, assim como o avançado paraguaio Cardozo, este por lesão. Elízio, recuperado de maleita, poderá alinhar no duelo.

18:35. «Seria erro começar a preparar o que quer que seja, poupar ou rodar jogadores. Seria um erro porque queremos a equipa concentrada em cada jogo e com a obrigação de dar tudo pelo clube», assegurou Marco Silva, treinador do Sporting, na antevisão desta jornada.

18:20. «Um resultado positivo frente ao Sporting? É não perder. Vamos tentar os três pontos, mas importante é não perder. Sou realista e gosto que a minha equipa seja realista», declarou o técnico do Moreirense, Miguel Leal, que na jornada passada assegurou a permanência.

18:10. Registam-se apenas quatro encontros (no contexto da Liga) entre Moreirense e Sporting no Comendador Joaquim de Almeida Freitas - o Sporting venceu por duas ocasiões (nas temporadas 2002/2003 e 2004/2005), e o Moreirense venceu por uma vez, por 1-0, na época 2003/2004, na primeira volta do campeonato, à quinta jornada.

18:00. Na partida da primeira ronda do campeonato, o Moreirense visitou o Estádio Alvalade XXI e colocou areia na engrenagem leonina, conseguindo sair do reduto do Leão com um ponto após um empate 1-1. Rámon Cardozo marcou de cabeça mas a vantagem forasteira foi anulada aos 92 minutos, com um golo salvador de Fredy Montero.

17:55. O Moreirense tem quatro vitórias na Liga em 2015, seguindo na Liga com 36 confortáveis pontos que garantem a manutenção; desde dia 25 de Janeiro, o Moreirense apenas venceu um jogo em casa, precisamente o da última jornada, contra o Vitória Guimarães (2-1). Foi a segunda vitória caseira de 2015 (a primeira fora contra o Arouca).

17:45. O Sporting não tem sido muito feliz nas últimas cinco deslocações da Liga: os Leões apenas venceram duas visitas nas últimas cinco partidas (Marítimo e Vitória de Setúbal), perdendo pontos contra Belenenses, FC Porto, e Paços de Ferreira; mas, nas quatro partidas anteriores a essa senda, o Sporting venceu quatro duelos consecutivos fora de portas.

17:35. O Sporting não perde para a Primeira Liga desde o dia 1 de Março de 2015, dia em que visitou o Dragão e de lá saiu com uma derrota por 3-0, a segunda no campeonato. Sendo assim, o Sporting está há seis jogos sem conhecer o sabor da derrota; o único tropeção dessa série foi na Mata Real, num empate 1-1 contra o Paços de Ferreira.

17:20. O Sporting tem o terceiro lugar praticamente assegurado: os Leões têm actualmente mais 9 pontos que o quarto classificado SC Braga e podem, caso vençam hoje o Moreirense, aumentar essa vantagem larga para doze pontos, garantindo matematicamente o terceiro posto, após o empate dos bracarenses diante do Belenenses.

17:10. O jogo Moreirense x Sporting fecha a jornada 30 da Liga NOS, que teve como jogo de cartaz o grande clássico entre Benfica e FC Porto. O jogo terminou empatado a zeros - caso vença hoje, o Sporting pode reduzir para seis pontos a desvantagem pontual para o segundo classificado, o FC Porto, mantendo assim em aberto a corrida pelo segundo posto.

17:00. Seja bem-vindo à transmissão detalhada do jogo Moreirense x Sporting, partida referente à jornada 30 da Primeira Liga; a partida será disputada às 20 horas no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas - siga o minuto a minuto do jogo Moreirense x Sporting, em directo e , em Vavel Portugal.